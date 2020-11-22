美国众议院将拨款 7.5 亿美元支持 5G Open RAN 部署

据外媒报道，美国众议院本周通过了三项与电信相关的法案，其中包括《2020 年利用战略联盟（美国）电信法案》（The Utilizing Strategic Allied (USA) Telecommunications Act of 2020）。

该法案获得了一致通过，将通过美国国家电信和信息管理局（NTIA）提供 7.5 亿美元的拨款，以支持在全美范围内 Open RAN 5G 网络的部署和使用。该法案提出，这些拨款将在《美国电信法案》颁布后的 18 个月内发放。

根据该法案，《美国电信法案》将通过 “促进技术的使用，包括软件、硬件和微处理技术，以增强 Open RAN 5G 网络供应链的竞争力”，来实现 Open RAN 5G 网络的部署。该法案中有助于推动 Open RAN 网络部署的其他措施包括：“加速开放性网络设备的部署，促进开放性网络设备的使用，并建立可用于确定设备是否满足开放性网络设备规范的客观标准。”

该法案仍需获得美国参议院的批准，但对于开发和销售 O-RAN 设备的网络供应商和公司来说，这算是个初步的好消息。这笔拨款将帮助这些公司开发 Open RAN 技术。

据悉，除了上述法案外，美国众议院还通过了《可靠的紧急警报分配改进（READI）法案》（Reliable Emergency Alert Distribution Improvement (READI) Act）和《频谱IT现代化法案》（SpectrumITModernization Act）两个法案。