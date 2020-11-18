统信官方公布 UOS 应用商店上架完整流程，目前应用已超 1500 款

IT之家11月18日消息 据统信软件发布，统信 UOS 应用商店是一款集应用展示、下载、安装、卸载、评论、评分、推荐于一体的应用程序，是统信 UOS 官方应用分发渠道。

IT之家获悉，统信 UOS 应用商店中的应用已经超过了 1500 款，不仅包含了办公学习、社交沟通、编程开发、图片处理等常见应用，更有游戏、视频影音等娱乐软件可供选择，满足了用户在各场景下的使用需求。

目前，统信 UOS 应用商店的日均下载量已经突破 1 万。

统信表示，UOS 应用商店和软件生态的成功离不开应用厂商、开发者的支持，为了帮助开发者们更快的了解应用上架流程，准备了以下指导说明：

1 注册账号

登陆统信 UOS 生态网站 www.chinauos.com，注册您的账号。

2 下载镜像

在官网下载对应平台的统信 UOS 镜像文件。目前已发布桌面版：包括个人版、专业版、社区版（其中个人版、社区版只包含 amd64 架构，专业版包含 amd64、arm64、mips64、sw64 架构）；服务器版：包括企业版、行业版、欧拉版（行业板、欧拉版暂不支持网页下载）。

3 提交资料

提交应用软件相关资料：自测试报告、用户手册、安装手册、测试用例、安装包等。

4 完成适配

根据您提交的资料，我们将安排工程师为您提供专业的技术支持服务，协助您进行适配。

5 软件复测

完成适配的应用软件将由测评部进行复测，测试通过，转入认证流程。

6 签订《分发协议》

统信 UOS 应用商店专员会与您进行对接，签订《分发协议》。

7 提交审核

登录 store.chinauos.com 完成开发者认证后，进入开发者管理后台上传应用提交审核。审核流程：提交审核、包格式检测、安全检测、包签名、合规性审核、应用推仓、审核通过（审核周期：3-5 个工作日）。