苹果 M1 Mac 可检测到 Thunderbolt 3 eGPU，外置 GPU 支持还有希望

IT之家 11 月 23 日消息 苹果 M1 Mac 不支持外置 GPU 可能只是暂时的，因为连接的 eGPU 仍然会被检测到。

配备 M1 的 Mac，包括 Mac mini、MacBook Air 和 13 英寸 MacBook Pro 的推出促进了处理器上 GPU 的发展，但种种迹象表明，对 eGPU 的支持即将被淘汰。开发者支持文档和后来的实验证实，在使用M1处理器的硬件中不会启用对非苹果 GPU 的支持，使得 eGPU 基本无法使用。

不过，外媒 Mac4Ever 的测试为 eGPU 用户带来了希望。虽然最新的 M1 MacBook Air、MacBook Pro 和 Mac mini 并没有正式支持 eGPU，但 macOS 11 仍然可以检测到外接显卡盒，以及里面的 PCI-E 卡。

在将 Pro Display XDR 连接到插入 Thunderbolt 3 接口的 Blackmagic eGPU 时，发现 eGPU 显卡盒仍然可以检测到，并且可以使用。显示器与 MacBook Pro 正常通信，完成视频播放。

此外，AppleInsider 还在 Razer Core X，以及 Sonnet eGFX Breakaway Box 中看到了同样的结果，其中包括 RX 590、Vega 64 和 Radeon VII 等各种显卡。

上述显卡盒中包含的 Radeon 580 GPU 并没有被主动用于图形加速，缺乏驱动是最主要的原因，但苹果在实现 Thunderbolt 或外部 PCI-E 寻址方面的怪异也可能是造成这种情况的原因。

这一发现使得苹果有可能在未来重新引入 eGPU 支持，它必须作为 macOS Big Sur 的更新、新的 M 系列芯片发布而到来，或者可能两者兼而有之。

IT之家了解到，苹果对 eGPU 的支持是在 macOS Mojave 的春季更新中出现的，但完全不支持 Nvidia 卡，核心技术在 macOS Big Sur 中与各种英特尔 Mac 正常运作。