苹果和 AT&T 要求在反垄断案中禁止谷歌查看数据

据报道，苹果和其他科技公司表示，他们为帮助美国政府对谷歌展开反垄断调查而提交的机密文件太过敏感，不应分享给谷歌的内部律师。

苹果在上周五提交给华盛顿联邦法院的文件中称，他们为美国司法部提供的资料 “极其敏感”，如果让谷歌内部律师查看这些信息，会对苹果构成 “实质性伤害”。亚马逊、AT&T、微软、甲骨文、康卡斯特、Sonos、Duck Duck Go 和 T-Mobile 美国也共同提交了类似的观点。

自从美国政府起诉谷歌滥用市场支配地位打压竞争对手以来，关于这些信息泄露的担忧便一直存在。美国司法部和谷歌已经就起诉前的信息收集范围发生过冲突。本案主审法官阿密特 · 麦赫塔（Amit Mehta）尚未做出裁决。

美国司法部曾经提议，允许向其提供信息的企业将最敏感的文件定为 “最高机密”，禁止谷歌内部律师查看。美国政府认为，允许谷歌查看这些信息将进一步增强它的市场地位。

分析师估计，谷歌每年向苹果支付数十亿美元，才得以成为 iPhone 和其他苹果产品的默认搜索引擎。苹果在法庭文件中表示，相关文件与苹果和谷歌及其他搜索引擎之间的谈判有关，还有可能披露了苹果针对这些问题进行的内部讨论。

“将这些信息披露给谷歌会直接影响苹果与谷歌未来的商业合作，让谷歌在与苹果的谈判中处于显著优势，甚至令其他与苹果等软件公司谈判的搜索引擎处于劣势。”他说。