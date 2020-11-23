黑五全球狂欢：天猫 / 京东 / 亚马逊限时 5 折、考拉海购最高 888 元红包

黑色星期五大促已经正式开启，天猫国际全球狂欢、年度爆款限时5折，考拉海购每满400减50元、抢最高888元红包，京东领券每满300减40元、国际大牌低至3折，亚马逊黑五独家好货低至49元、Prime享免邮、入场疯抢。

• 天猫国际黑五全球狂欢：点此前往（11月23日 - 27日）

• 京东国际黑五购物季：点此前往（11月25日 - 27日）

• 亚马逊黑色星期五：点此前往（11月26日 - 28日）

• 考拉海购黑五海购节：点此领红包（11月25日 - 27日）

• 天猫国际黑色星期五各分会场入口：点此前往主会场

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• 考拉海购红包规则：点此领红包

一、领取红包活动时间：

11月20日 - 27日

二、拆红包活动内容：

活动期间用户可领取三种红包，分别为：考拉海购黑五福利红包/惊喜红包/助力红包三种红包统称“考拉海购黑五超级红包”。

福利红包：用户通过特定分享链接或者口令首次领取到的购物红包；

惊喜红包：用户通过口令等方式打开考拉海购App，可额外开启一次购物红包；

助力红包：用户在领取福利红包和惊喜红包后，参与[分享好友助力拆红包]活动通过好友助力有机会获得三个助力红包。

活动红包数量有限，先到先得，领完为止，具体购物红包使用规则详见《考拉海购红包规则说明》。

三、活动规则：

1、用户在活动期间内使用已绑定手机号的考拉账号，进入用户分享的活动页面参与抢红包模块活动，即可领取福利红包，同一用户仅限领取1次福利红包。

2、用户领取红包后如复制活动口令打开考拉海购App，可额外获得1个惊喜红包。

3、用户领取惊喜红包后，即可参与[分享好友助力拆红包]活动，即通过惊喜红包页面邀请好友领红包，通过将口令或链接分享给好友拆福利红包，同时可获得拆助力红包的机会。发起分享的用户（以下简称"分享者”），分享后被分享用户复制口令或链接打开考拉海购App，成功领取福利红包即视为分享成功。分享者首次成功分享，即可得到1个助力红包，后续成功分享达到3人、8人时，分别可再获得-次助力红包。其中第1、2个助力红包为满减红包，第3个助力红包最大金额888元。

四、活动限制：

1、同一用户活动周期内只有一次助力机会，被分享者需要成功领取到福利红包才视为助力成功;且分享者不能为自己助力，同一分享者最多可领3个助力红包。

同一用户是指考拉海购根据用户登录或使用的考拉账号的关联信息判断实际为同一用户的，关联信息包括但不限于：同一手机号或同一支付账号或同一身份证号码或同一设备；如您违反同一用户参与活动的限制性规定，考拉海购有权取消您由此获得的一切利益，冻结您由此获得的红包。

2、任何人通过不正当手段（包括但不限于侵犯第三人合法权益、作弊、扰乱系统、实施网络攻击、批量注册、用机器注册账户、用机器模拟客户端等方式）获得本次活动利益的，考拉海购有权撤销用户所获利益并要求赔偿相关损失。

3、考拉海购可以跟据本次活动的实际举办情况对活动规则变更或者调整，相关变更或调整将公布在活动页面上，并于公布时生效。

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