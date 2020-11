运营商靠 5G 盈利，可能比想象的更难

在新基建战略和 5G 融入百业需求推动下,我国已经成为全球最大的 5G 应用市场。截至 10 月底,以中国移动为代表的三大运营商已经累计开通 5G 基站超过 70 万座、发展的 5G 套用用户已经超过 2 亿户、5G 手机终端用户已经超过 1 亿户。相对于 4G 初期享受的超高流量单价红利,运营商在 5G 时代面临更大赚钱压力。

一、个人用户规模虽大,但赚钱能力有限

按照通信行业专业专家的估算,5G 的应用场景约 20% 是面向 To C 用户,80% 是面向 To B 用户。5G 除了解决人和人之间交互的信息和通讯之外,5G 更大的应用还是在物联网和工业互联网。

从 2019 年 6 月 5G 发牌至今时间已经过了一年半,运营商在加大网络建设速度的同时也在加快用户发展步伐。虽然 5G 套餐用户和 5G 终端用户规模已经分过超过 2 亿和 1 亿户,但是这些用户大多数还是在 4G 网络运行。

按照运营商公布的数据,截至目前 4G 基站已经超过 500 万座。如果运营商建成实现全域全程全网覆盖的 5G 网络,考虑到 5G 更高的频段,那么这个基站规模必然要超过 500 万座,甚至将大概率超过 700 万座。

根据专家估算,5G 基站的单站成本是 4G 的 2 倍左右。如此以来,即便所有的手机用户能够全部按期同步转化为 5G 用户,那么这些用户贡献的营收也难以支撑起 5G 建设和运营成本,毕竟 5G 并没有大规模提高用户 ARPU。

大家可以参考韩国的 5G 运营情况。作为全球第一家商用 5G 的国家,截至今年 5 月初,韩国的 5G 渗透率已经超过 10%,5G 用户 DOU 增长 2-4 倍,相应的 5G 用户 ARPU 值也提高了 40% 左右。

按照韩国的 5G 运营数据,未来 5G 用户 DOU 增长几倍才能支撑 ARPU 值翻倍呢?考虑到 5G 初期较高的单价,5G 用户 ARPU 值翻倍可能需要更好的流量支撑。这或许也从一个侧面印证了我国运营商所说的 4G 将与 5G 长期共存的原因。

二、政企用户贡献虽大,但推广速度有待加快

从公开渠道获得的信息显示,5G 在政企领域还处于应用初期的探索阶段。三大运营商为加快 5G 在 2 C 领域的应用,正铆足劲加大推广力度大。近期,中国移动发起了以 “5G + 出新动能”为主题的报道,目标就是推广 5G 成功范例。

在近日举办的合作伙伴大会上,中国移动对外宣传已经落地 5G 智慧港口、智慧矿山、智慧工程、智慧电网等多个行业应用,创下了多个业界第一。5G 应用范例已经打造完成,接下来就是加大对已有范例推广,扩大应用范围。

2020 年 11 月 19 日 - 21 日在湖北举办的中国 5G + 工业互联网大会上,中国移动正式发布《5G 加出新动能行业标杆》,展现当前 5G 在智慧工厂、智慧钢铁、智慧电力、智慧矿山、智慧港口等 15 个细分行业最先进、最典型的示范应用。

中国移动发布的信息显示,中国移动目前已经建成全球规模最大的 5G SA 网络,开通 5G 基站超过 38.5 万个,聚焦 15 个行业推出百余项 5G 行业应用龙头示范项目。相对于政企客户 1300 万的庞大规模,中国移动推广力度在持续加大。

虽然中国联通在 5G 方面的表现了较多的默默无闻,但是中国电信却持续向行业头把交椅努力。最新的报道显示,中国电信发布了 5G 定制网,成立了智慧城市、工业制造等十大行业事业部,并加大资本运作力度推广 5G 2 B 应用。

中国电信为中建钢构提供工业互联网、工业 PON 等应用生产效率提升 10%,减少成本 4000 万元,带动 1.6 亿元新业务增长;在矿物原料加工领域,为海螺水泥打造国内首个全流程水泥制造智能工厂,巡检和监控效率提升 3-4 倍。

各路专家都看好 5G 在工业互联网方面的应用前景,中国移动和中国电信的 5G 应用范例也印证了专家的推断。现在的问题是,这么好的信息化产品,为什么没有得到工业企业的热烈追捧?这值得大家深思。

三、5G 面临的困难,是不是暂时的

工业和信息化部前部长苗圩在出席 “第 11 届财新峰会”时表示,由于 5G 网络建设面临投资大、回报周期较长、应用场景不十分明确的状况,一些人对 5G 网络基础设施建设存在观望态度。

苗部长说出了很多关心 5G 发展人士的担忧之处。当前 5G 面临的困难是暂时的还是长久的?这个问题需要运营商在快马加鞭建设 5G 同时做好战略思考。5G 网络建设应该按照阶段性步骤实施,还是类似 4G 一样快速全面覆盖。

中国移动在推广 5G+4G 的同时,计划于 2021 年建设超过 60 万站,总体 5G 基站规模将超过 100 万站。这其中既包括 2.6G 基站,也包括 700M 覆盖面积更大的基站。虽然中国联通和中国电信尚未公布建设计划,但是共建数也不会少。

官方对于 5G 网络建设的态度是,通讯基础设施建设上要采取适度先行的策略。“就好比让路等车还是车等路的问题,应当适度超前一点,让路等车,不要等大家都堵到开不动车了,再想到修路的问题。”

对于 5G 的前景,虽然大家普遍看好,但是对于具体的实施步骤还有进一步讨论的空间。即便从全社会的舆论和实际操作看,在 5G 发展问题上主建派占据了明显的上风。客观上讲,既要看好 5G,也要充分预估困难,这或许才是更符合实际的明智操作。