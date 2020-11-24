视频展示 8GB 和 16GB 苹果 M1 MacBook Pro 性能差异

IT之家 11 月 24 日消息 所有的 M1 Mac 机型都使用相同的 M1 芯片，所以可升级的配置仅限于 SSD 存储空间和内存。那么 8GB 内存的机器和升级后的 16GB 内存之间的差异有多大呢？Max Tech 分享了一段视频，展示了 8GB MacBook Pro 和 16GB MacBook Pro 之间的性能差异。

Max Tech 进行了一系列基准测试，从 Geekbench 和 Cinebench 到 RAW 导出测试。Geekbench 和 Cinebench 基准并没有显示出 8GB 和 16GB 机型之间的性能差异，但其他旨在最大限度地提高 RAM 使用率的测试确实显示出一些差异。

在一项模拟编译代码的 Max Tech Xcode 基准测试中，16GB 机型的得分为 122 分，而 8GB 机型的得分为 136 分，得分越低越好。

最大的区别体现在 8K RAW R3D 转 4K 导出中，8GB MacBook Pro 需要 13.57 秒才能完成，而 16GB MacBook Pro 能够在 5.59 秒内完成，这个时间与 32GB 内存的 2019 年 16 英寸酷睿 i9 MacBook Pro 相当。

IT之家了解到，在 4K 导出测试和 Lightroom Classic RAW 导出测试中也出现了小的差异，但结果相当接近，差别只有 17 秒。16GB 机型甚至击败了 2300 美元的 iMac。

值得注意的是，在这些基准性能测试中，Max Tech 称新机不经常需要启动风扇来降低温度。

从测试来看，在基准测试时，似乎有一些小的性能差异，特别是在系统密集型任务方面，但在日常使用中，8GB 机型已经够用，大多数人可能不需要升级 16GB。