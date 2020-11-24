美国多州准备对谷歌提起第二起反垄断诉讼

据报道，据两位知情人士透露，一个由多个州的检察官组成的两党小组计划最早在下个月，对谷歌提起反垄断诉讼。

本次诉讼与外界普遍预期的德克萨斯州反垄断诉讼之间没有关系，该诉讼也有可能在今年年底之前提起。

今年 10 月，美国司法部对谷歌提起了反垄断诉讼，这些州表示，计划将其案件与美国政府的案件合并在一起。这些州包括科罗拉多州、爱荷华州、内布拉斯加州、纽约州、北卡罗来纳州、田纳西州和犹他州。

一位消息人士透露，各种计划在 12 月中下旬向联邦法院提起诉讼。而另一位消息人士称，各州提起诉讼的目标时间为 12 月 15 日。

这些州已经对谷歌的业务进行了大规模的调查，其中包括该公司的 Android 业务。另一位消息人士表示，各州尚未对诉讼内容作出最终决定。

德克萨斯州和其他一些州目前正在关注谷歌在数字广告方面的主导地位。

针对政府发起的诉讼和其他调查，谷歌否认自己存在任何不当行为，并表示，其搜索引擎和其他产品之所以在市场上占有主导地位，是因为消费者更喜欢该公司的服务和产品。

各州的大范围调查与司法部发起的相对狭窄的诉讼 baochi 形成了鲜明对比，后者的重点是调查谷歌的搜索业务以及线上广告业务，该公司的这两项业务在市场上拥有绝对的主导地位。