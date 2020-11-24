苹果前女性高管担任救助儿童会董事会主席

▲ 救助儿童会（ Save the Children）

11 月 24 日上午消息，近日，苹果公司负责零售业务的前副总裁安吉拉 · 阿伦茨（Angela Ahrendts ）被任命为非营利组织 “救助儿童会（ Save the Children）”的新董事会主席。

据救助儿童会组织称，阿伦茨将是该组织之外第一位担任董事会成员的独立主席。这一决定是在 2019 年启动的董事会遴选程序之后做出的。

阿伦茨在一份声明中说：“我很荣幸能成为救助儿童会国际组织的董事会主席。我一直热衷于为儿童服务，并期待着发货我与救助儿童会全球合作伙伴和团队的经验，继续维护全世界儿童的基本权利和需要。”

救助儿童会基金成立于 1919 年，旨在通过更好地获得教育、医疗保健和经济机会，改善全球儿童的生活。他们还在自然灾害和冲突中提供紧急援助。

阿伦茨 2006 年 7 月入驻英国老牌巴宝莉担任 CEO，2014 年中加入苹果公司担任高级副总裁，负责苹果的零售业务，向 CEO 蒂姆 · 库克汇报。在担任苹果零售主管五年后，于 2019 年 4 月离开苹果，之后加入 Airbnb 的董事会。

虽然她已经不在苹果公司，但因为这段工作经历，至今仍在科技类媒体中出现。