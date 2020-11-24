三星 S20 系列推送 OneUI 3.0 beta4 更新：修复不能关机 / 重启的问题

IT之家11月24日消息 感谢IT之家网友 @MuMuDaddy 的热心线索投递，三星 Galaxy S20 系列现已推送 OneUI 3.0 beta4 版本更新：修复多个 bug，例如相机卡顿和不能关机 / 重启的问题，其他小功能更新暂未发现。

据盖乐世部分网友反馈，更新后可能存在无法显示实时网速等问题。

解决问题：

改善了照相机出现卡顿的问题

修复了版本更新失败的问题

修复了不能锁定的问题

修复了不能关机/ 重启的问题

修复了当拖出侧屏面板时，动画卡顿的问题

修复了不能从部分第三方应用商店下载安装应用的问题

目前国行三星 Galaxy S20/Note20 已开启 One UI 3 测试版本招募，而S10/Note10 系列也即将开启内测。

功能上，OneUI 3.0 新增了屏幕双击熄屏、拍照界面可以同时对对焦点进行锁定和亮度调整、通知栏的快速按钮变得更方便，减少了用户的设置步骤，操作更直观。

在 UI 设计上，OneUI 3.0 的屏幕指纹识别提示图标变大，更加醒目、音量图标被转移到了侧边的音量键旁边，不再是 oneUI2.0 的中间位置，而且还增加了 AI 字幕显示，极大地方便了听障人士。