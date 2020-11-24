【IT之家评测室】大力智能作业灯 T5 Pro 体验：有大力，学习更 “得力”

今年突如其来的疫情让教育市场大规模的从线下推入至线上，线上教育呈现出的巨大市场空间，也推动了辅助教育硬件的迅猛发展。10 月 29 日，字节跳动在 “大教育 · 新科技”为主题的教育品牌暨智能作业灯发布会上，正式宣布第一个独立品牌——大力教育，同时发布了大力智能作业灯硬件产品。

据官方说法，大力智能作业灯是字节跳动研发的首款教育硬件产品，专为学龄前和一至六年级孩子打造。IT之家拿到的大力智能作业灯 T5 Pro 版本，支持智能坐姿监测、小学生作业辅导、作业检查等功能，售价 1099 元。

个性外观下，也是台优秀护眼灯

大力智能作业灯不仅名字个性好记，外观设计也是非常特别，让人一眼难忘。随便一个角度来看，大力智能作业灯 T5 Pro 就像是抽象版的鲸鱼尾巴，从儿童角度来看，这种卡通式的趣味化设计，会夺得很多小孩子的欢喜。

大力智能作业灯 T5 Pro 的顶端上方是是独特双翼灯头，双翼灯头造型类似 V 字回旋镖，两侧向内延伸，这种设计的好处是增大桌面上的照明面积，减少阴影，更好地护眼。

双翼灯头中间，是一枚方向朝下的摄像头，这枚摄像头被称之为 “大力智慧眼”，可用来看清并拍摄孩子的桌面作业。

大力智能作业灯 T5 Pro 的颈部位置，是一枚触摸式的护眼灯开关，轻触即可进行开灯关灯的操作。

再往下，来到大力智能作业灯 T5 Pro 的正下方，内嵌了一块 5.45 英寸的显示屏，屏幕分辨率为 720p，大力智能作业灯 T5 Pro 的所有功能，都可在这块屏幕上操作，屏幕的上方同样有一枚摄像头，可用来与家长视频通话等功能。

大力智能作业灯 T5 Pro 不仅外观个性，家长最关心的护眼灯也有着非常高的护眼标准，按照官方说法，其获得了国家 AA 级认证及国家 3C 证书。“无影灯”设计灵感让孩子学习、写字的时候，手下尽可能的避免阴影，同时，还通过了德国莱茵 TUV 低蓝光认证，无频闪，不伤眼。

在屏幕的控制中心里，可以无级调控台灯的亮度，通过摄像头拍摄可以看到，无论是在哪种亮度下，大力智能作业灯 T5 Pro 都没有出现频闪的问题。

频闪测试

灯光亮度调节测试

让学习变成一件主动、轻松有趣的事情

遥想十多年前，笔者还是一个小学生的时候，每天傍晚写课后作业的那段时间，可以说是一天中最艰难的时期了。一方面，爸妈要监督我学习，就得放下手里的所有工作，时刻坐在我的身边；另一方面，遇到一些生僻字，复杂单词语句，家长也头大，还得辛苦翻阅词典，效率低不说，写作业过程中还会不可避免的产生一些小摩擦，非常影响 “亲子关系”。

实际上，辅导孩子作业是所有父母的同款难题，即便是到了智能手机人手一台的现在，不少家长在辅导孩子学习的时候，还是会遇到各种各样的问题。在哔哩哔哩网站，有相当多的网友分享过家长辅导作业崩溃现场，有网友直言 “不写作业，母慈子孝，一写作业，鸡飞狗跳”。

来看看大力智能作业灯 T5 Pro 是如何解决上面这个难题的。

大力爱辅导 App 主界面

家长在激活大力之前，需要先通过手机下载 “大力爱辅导”的 App 与设备进行绑定，在绑定过程中，需要输入孩子的年龄，学龄等信息，方便大力智能作业灯 T5 Pro 推送与年龄相关的教材信息和学习内容。

在 App 内，你可以设置孩子的学龄，还可以定位到孩子的学校，以提供更精准的教辅资料。

在 App 内，可以对大力智能作业灯 T5 Pro 进行各种操作，比如通话、布置作业、学习管控、查看孩子动态、检查孩子学习记录等等，家长对大力智能作业灯 T5 Pro 有着非常高的控制权限，这也意味着，很多时候家长忙不开身的时候，通过大力智能作业灯 T5 Pro，就可以远程查看孩子的学习记录。

对于孩子来说，大力智能作业灯 T5 Pro 本身就是一台寓教于乐的学习设备，就像在游戏中打怪升级一样，在大力智能作业灯 T5 Pro 里，孩子的每一次学习信息都会被记录，随着学习的增多，大力智能作业灯 T5 Pro 也会提供相应的勋章进行奖励，还可以和同龄人进行组队学习，提供了风采墙展示孩子的优秀学习成果，让学习变成一件充满成就感的事情，孩子们也热衷于通过大力智能作业灯 T5 Pro 学习。

勋章 GIF 演示

更重要的是，在学习的过程中，大力智能作业灯 T5 Pro 还是孩子的百科库、私教，有些不会的问题，直接喊出 “大力大力”，进行语音查询，或者是通过指尖查词、数学查题等功能，就可以进行相应的疑点解答。

凭借着大屏幕的优势，大力智能作业灯 T5 Pro 还会提供问题的解答步骤，并不是单纯地提供答案这么简单。

以上面的乘法题为例，大力智能作业灯 T5 Pro 会以声音 + 动画演示的方式，对孩子进行解析，就如同老师黑板教题一样，每一个步骤，都会在屏幕上通过动画的方式展示出来，让孩子的学习变成了一件轻松愉快的事情，而在这个过程中，家长不仅不需要监督，面对一些复杂的应用题，家长也不需要大动干戈地学习一遍然后再教孩子。

一些家长因为工作的原因，不在孩子身边，如何监督孩子学习，孩子的课外作业如何检查成了难题，大力智能作业灯 T5 Pro 可以轻巧地解决这个问题。

当孩子在大力智能作业灯 T5 Pro 下面写作业的时候，点击 “开始作业”，家长 App 端就收到了 “XX 开始写作业”的推送通知，在孩子的学习过程中，大力智能作业灯 T5 Pro 还能检测到孩子的坐姿，坐姿不正确会立马提醒。

当孩子的作业写完之后，还可以提交作业，让家长、大力智能作业灯 T5 Pro 检查作业的完成情况，IT之家这里简单写了一组数学加减乘除题，其中有三道题故意写了错误答案。

孩子只需将作业放到大力智能作业灯 T5 Pro 的智慧眼下，拍照完成后，点击检查，大力智能作业灯 T5 Pro 便会自动识别笔迹，并检查作业是否正确。

在检查结果中，大力智能作业灯 T5 Pro 会给每一道题做批注，正确的就打对号，错误的题就会圈住，点击答案详情，大力智能作业灯 T5 Pro 还会给每一道题进行拆分解析。

同样的，在 App 端，当孩子提交作业之后，家长就能收到孩子的作业通知，家长同样可以对作业进行批注，还可以语音留言，发送到大力智能作业灯 T5 Pro 上。

值得一提的是，在学习、写作业的过程中，大力智能作业灯 T5 Pro 还支持和同龄人进行组队学习，让学习不再无聊和乏味，和同龄人学习，就如同游戏中的 “联机打怪”一样，共同学习，共同进步，让学习处处充满乐趣。

在教辅学习和检查作业之外，大力智能作业灯 T5 Pro 还支持和手机端的双摄视频通话，孩子通过台灯与家长端 App 可双向视频通话，家长加班、出差也能随时随地和孩子连线。

在家长端，还可以控制双摄像头，顶置摄像头和前置摄像头可以切换，顶置摄像头看桌面，孩子看的是漫画书还是课本一目了然。

总结：

除了上述的功能之外，大力智能作业灯 T5 Pro 还是孩子的百科全书和全年级的教科书，可以查单词、听写作业、学习课外知识，以及参加大力智能作业灯 T5 Pro 推出的各种学习活动等等，功能丰富且有趣。

在IT之家看来，大力智能作业灯 T5 Pro 设计巧妙，将护眼灯和学习机巧妙结合，即给孩子们学习过程中提供一盏专业好灯，也改变了原有的作业方式，重现建立孩子和家长们的教辅关系，降低了家长辅导孩子学习的门槛，可谓家长教育省心，孩子学习更得力。