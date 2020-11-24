国办发文：切实解决老年人运用智能技术困难，推动手机适老化改造

IT之家 11 月 24 日消息 根据中国政府网的消息，国务院办公厅印发关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知，要求各部门聚焦涉及老年人的高频事项和服务场景，坚持传统服务方式与智能化服务创新并行，切实解决老年人在运用智能技术方面遇到的突出困难。

IT之家了解到，该方案的目标是，有效解决老年人在运用智能技术方面遇到的困难，让广大老年人更好地适应并融入智慧社会。到2020年底前，集中力量推动各项传统服务兜底保障到位，抓紧出台实施一批解决老年人运用智能技术最迫切问题的有效措施，切实满足老年人基本生活需要。到2021年底前，围绕老年人出行、就医、消费、文娱、办事等高频事项和服务场景，推动老年人享受智能化服务更加普遍，传统服务方式更加完善。到2022年底前，老年人享受智能化服务水平显著提升、便捷性不断提高，线上线下服务更加高效协同，解决老年人面临的“数字鸿沟”问题的长效机制基本建立。

该方案的重点任务包括完善“健康码”管理，便利老年人通行、保障居家老年人基本服务需要、在突发事件处置中做好帮助老年人应对工作、优化老年人打车出行服务、便利老年人乘坐公共交通、提高客运场站人工服务质量、提供多渠道挂号等就诊服务、优化老年人网上办理就医服务、完善老年人日常健康管理服务、便利老年人日常消费等。

方案指出，要推动手机等智能终端产品适老化改造，使其具备大屏幕、大字体、大音量、大电池容量、操作简单等更多方便老年人使用的特点。积极开发智能辅具、智能家居和健康监测、养老照护等智能化终端产品。

《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》全文：点此前往