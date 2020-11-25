全球存货减少，欧洲各地苹果 HomePod mini 发货时间已延迟到 1 月份

IT之家11月25日消息 外媒macrumors报道，目前，HomePod mini供货量已经达到了苹果新款智能音箱上个月发售以来的最低点，欧洲各地的发货时间在很多情况下已经延期到明年。

以英国、法国和西班牙为例，今天订购的HomePod mini无论是太空灰还是白色，发货时间都长达5到6周，在德国甚至已经达到6到7周之间，要到1月中旬才能发货。

IT之家获悉，事实上，除了美国和印度之外，现在全球HomePod mini的存货量非常少，如果有人想买一台作为节日礼物而又还没有拿到订单，很可能会失望。

亚太地区的等待时间没有那么持续明显，但仍然相对较长，第一波发售地区中国香港、日本和澳大利亚的HomePod mini发货时间在4到6周之间。如前所述，亚洲地区有一个例外，那就是印度，客户可以在7到10个工作日内买到任意一种颜色的HomePod mini。

在加拿大地区，如果今天下单，太空灰型号需要4到5周才能到货，但白色HomePod mini的等待时间是5到6周。苹果在美国的大本营是假日季仍能买到这款音箱的最佳地点，根据颜色的选择，送货时间在2到4周左右。

同时，不同国家和地区的店内取货方式也不尽相同，但仍然是在假期前可以购买到一两台HomePod mini。在许多国家和地区，HomePod mini的订单每个客户只能订购两台。

最初的2018年HomePod在推出时售价为349美元，许多人认为与竞争对手的产品相比太贵，而且它未能占据智能音箱市场的很大一部分份额。为了提高销量，苹果在2019年将HomePod价格降到299美元，并且仍然与其99美元的“姊妹”一起销售，从最初的反应来看，它们似乎已经走上了更积极的轨道。

HomePod mini的第一波发售地区包括澳大利亚、加拿大、法国、德国、中国香港、印度、日本、西班牙、英国和美国。墨西哥于周一开始发售，国行版HomePod mini预计很快发售。