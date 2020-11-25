微软开始封杀 IE ，推荐跳转 Chromium 版 Edge 浏览器

IT之家11月25日消息 外媒Windows Latest报道，看来微软真的不希望你使用IE浏览器浏览流行网站，比如YouTube、StackExchange、Instagram、Twitter、Disney Hotstar等。从本周开始，如果你在IE浏览器中打开这些网站，你将被重定向到Edge 87 浏览器。

此举有助于提高今年早些时候推出的基于Chromium的Edge浏览器市场份额。微软认为，现代Edge对这些网站具有更好的兼容性，而Internet Explorer的时代很快就要结束了。

微软已经编制了一份超过一千家网站的清单，这些网站将不再支持Internet Explorer工作。如果你试图在Internet Explorer中打开流行的网站，你会被重定向到Edge浏览器，而且没有办法回到传统的浏览器。

从截图中可以看到，当你从Internet Explorer被重定向时，微软Edge会显示一个弹出式通知。微软允许用户在Edge中启用“Internet Explorer模式”，如果他们想在新浏览器中使用传统网站时可以这样做。

微软还发布了新的组策略来禁用阻止重定向。另一种避免重定向的方法是不在系统中安装微软Edge浏览器，但这并不是有效的变通方法，因为Edge浏览器会随着未来的Windows更新再次添加到系统中。

IT之家获悉，明年，微软将正式放弃对Internet Explorer和Microsoft Edge(传统版)的支持，这意味着该公司将不再为该浏览器发布补丁。

如果你不使用Internet Explorer，但由于某些原因安装或启用了它，你可以通过以下步骤将其关闭。

打开设置

点击“应用程序”。

在“应用程序和功能”下，点击“可选功能”。

Internet Explorer可选功能