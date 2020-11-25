苹果 iPhone 12 拆解：物料成本约 2458 元

IT之家11月25日消息 据日经新闻报道，调查公司 Fomalhaut 基于对 iPhone 12 的拆解进行推算，iPhone 12 的（物料）成本价为 373 美元（约合人民币 2458 元）。

主要零部件方面，根据 Fomalhaut 估算，iPhone 12 采用的 OLED 面板推算价格约为每张 70 美元，芯片为 40 美元，SK 海力士 DRAM 为 12.8 美元，三星电子闪存为 19.2 美元，索尼 CMOS 则为 7.4-7.9 美元。

作为对比，iPhone 12 发售价为：64GB 版本 6299 元，128GB 版本 6799 元，256GB 版本 7599 元。

需要注意的是，Fomalhaut 分析的主要是物料成本，但物料成本受良品率影响，真实的成本应该高于这个数据。同时，苹果在研发、运营、推广等方面的成本，以及在产业链的投入，也远不是这些数字可以体现的。

此外，不同手机的零部件供应商可能略有不同。IT之家了解到，iFixit 此前对 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 的拆解显示：除苹果自家设计、台积电代工的 A14 处理器外，美光供应 LPDDR4 SDRAM；三星供应 NAND 闪存芯片；高通提供 5G 和 LTE 通讯的收发器。