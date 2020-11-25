卢伟冰：Redmi Note 9 “久恒剑”用 4、5 天不成问题

IT之家 11 月 25 日消息 Redmi Note 9 系列发布会将于 11 月 26 日召开，官方称将 “三剑齐发”，小米董事长兼 CEO 雷军此前表示，Redmi Note 9 这次将影像、性能和续航，三剑齐发，并且 Redmi Note 9 系列定位千元档手机。

今天小米集团副总裁、中国区总裁、红米 Redmi 品牌总经理卢伟冰介绍了三剑客之 “久恒剑”，猜测是指三款新机中续航最长的一款，也就是 Redmi Note 9 4G。卢伟冰称，“这段时间我一直把「久恒剑」用作备机，轻度使用。这是昨晚截的图，完整使用 24h 后，竟然剩余 76% 的电量，看来用 4、5 天也不成问题，安全感满满。”

据 Redmi 官微之前晒出的预热海报显示，全新的 Redmi Note9 系列的性能将做到同级最强，甚至越级挑战。据官方介绍，Redmi Note 9 系列将是国内首款搭载高通骁龙 750G 液冷游戏芯的机型。该芯片不仅性能强劲，还集成了第五代 Qualcomm 人工智能引擎，可实现高达每秒 4 万亿次运算（4TOPS），支持拍摄 1.92 亿像素照片及 4K HDR 视频。

IT之家了解到，根据此前曝光的消息，全新的 Redmi Note9 系列将提供 Redmi Note 9 4G、Redmi Note 9 5G 和 Redmi Note 9 5G 高配版三个版本，机型均将采用 LCD 挖孔全面屏设计，最高拥有 120Hz 屏幕刷新率和 240Hz 的触控采样率。标准版将搭载的是联发科天玑 720 处理器，而高配版则将搭载高通骁龙 750G 处理器，且还将搭载 1 亿像素主摄，传感器尺寸为 1/1.52 英寸，单位像素面积为 0.7μm，支持 9 像素合一也就是等效 2.1μm。如果该消息属实的话，那么该机将是千元档位首款一亿像素手机。

卢伟冰此前表示，Redmi Note 9 系列超 高像素、超大感光面积，集一系列尖端影像科技于一身，3000 以内影像无敌，包括旗舰，不妨期待一下。