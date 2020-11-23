Redmi Note 9 系列京东开启预约：影像、性能和续航三剑齐发

IT之家 11 月 23 日消息 Redmi Note 9 系列发布会将于 11 月 26 日召开，目前新机已经上架京东开启预约，从预约结束的时间来看，Redmi Note 9 系列将于 11 月 26 日晚便会开售。

小米董事长兼 CEO 雷军此前表示，Redmi Note 9 这次将影像、性能和续航，三剑齐发，并且 Redmi Note 9 系列定位千元档手机。

根据此前消息，Redmi Note 9 标准版采用 6.53 英寸 2400*1080 分辨率左上角单打孔屏，前置 1300 万像素自拍摄像头，后置 4800 万像素 “奥利奥”矩阵三摄，搭载天玑 800U 处理器，内置 5000mAh 电池，支持 22.5W 快充，机身尺寸为 161.96×77.25×9.20mm，重 200g。

Redmi Note 9 Pro 采用 6.67 英寸居中单孔屏，2400×1080 分辨率、120Hz 刷新率与 240Hz 触控采样率，支持 30-120Hz 多档变速，搭载骁龙 750G 处理器，内置 4820mAh 电池，支持 33W 快充，前置 16MP 摄像头，后置四摄将全球首发 108MP HM2。机身尺寸为 165.4×76.8×9.0mm，重 214.5g。

IT之家了解到，小米集团中国区总裁、Redmi 品牌总经理卢伟冰之前表示，Note 系列定位是用旗舰标准做千元精品，并一直致力于高端技术的快速普及。不以价格论高低，用户想要什么，Note 就给到什么，让用户以 20% 的价格就能享受 80% 的旗舰体验，这也是 Note 系列的黄金法则。