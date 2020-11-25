富士 GFX100 中画幅相机固件升级，照片进入 4 亿分辨率时代

IT之家 11 月 25 日消息 根据富士官方的消息，富士胶片现已推出 FUJIFILM GFX100 固件 Ver.3.00，这款富士旗舰无反中画幅数码相机引入像素位移多重拍摄功能，摄影师能够通过拍摄加后期的联动操作，实现 4 亿分辨率的照片。

IT之家了解到，富士推出了一款全新软件应用程序——富士胶片像素位移合成软件（Pixel Shift Combiner），该软件专门用于新 “像素位移多重拍摄功能”，可实现创建并处理 16 张 RAW 文件合成单张 4 亿像素图像，同时可结合如 Capture one 等联机软件实现联机加后期合成的联动操作。

富士表示，借助 GFX100 的 1 亿 200 万中画幅传感器 、高精度机身防抖 (IBIS)结构以及强大的 X Processor 4 图像处理器，像素位移多重拍摄功能可以对图像传感器进行 0.5 像素微调，在拍摄 16 张 RAW 图像时能够大量记录高分辨率 RGB 像素信息。随后，这些图像可导入到像素位移合成软件中，创建一张 4 亿图像，接着以 DNG RAW 文件导出，以便在 Capture One 或其他兼容的编辑软件中完成进一步处理。