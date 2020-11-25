神州优车被证监会警告并罚款 50 万元，陆正耀被警告并罚款 20 万元

11 月 25 日消息，今日晚间，神州优车发布公告称，公司被证监会警告并罚款 50 万元；陆正耀被警告并罚款 20 万元。

2019 年 1 月，神州优车通过其实际控制的长盛兴业（厦门）企业管理咨询 有限公司（以下简称 “长盛兴业”）收购北汽福田汽车股份有限公司全资子公司北京宝沃汽车股份有限公司（以下简称 “北京宝沃”）67% 股权。神州优车在 2019 年一季报和半年报披露的财务报表中未将北京宝沃纳入合并范围，导致其少计资产比例分别超过 58.32% 和 64.05%。

神州优车上述行为违反了《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 96 号，以下简称 “《管理办法》”）第二十条的规定，构成《管理办法》第六十条所 述 “未按照规定披露信息，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的行为。

神州优车董事长、总经理陆正耀负责公司日常经营决策，主导了注册成立长盛兴业、神州优车通过长盛兴业收购北京宝沃的整个过程，是神州优车信息披露违法行为直接负责的主管人员；神州优车财务总监兼董秘陈良芸、董 事王培强、监事亓琳均知悉和参与神州优车上述信息披露违法事项，是神州优车信息披露违法行为的其他直接责任人员。

最终，中国证监会决定： 对神州优车给予警告，并处以五十万元的罚款； 对陆正耀给予警告，并处以二十万元的罚款； 对陈良芸、王培强给予警告，并分别处以十万元的罚款； 对亓琳给予警告，并处以五万元的罚款。