小米 Redmi Note 9/Pro 官方爆料：电量自由、120Hz、线性马达、双扬声器、品质电池

IT之家 11 月 25 日消息 Redmi Note 9 系列发布会将于 11 月 26 日召开，官方称将 “三剑齐发”，小米董事长兼 CEO 雷军此前表示，Redmi Note 9 这次将影像、性能和续航，三剑齐发，并且 Redmi Note 9 系列定位千元档手机。

据官方介绍，Redmi Note 9 系列将是国内首款搭载高通骁龙 750G 液冷游戏芯的机型。该芯片不仅性能强劲，还集成了第五代 Qualcomm 人工智能引擎，可实现高达每秒 4 万亿次运算（4TOPS），支持拍摄 1.92 亿像素照片及 4K HDR 视频。

今天，Redmi 红米手机曝光了 Redmi Note 9 系列更多新料。

▲「静默星空」新配色

Redmi 红米手机官方表示，Note 系列，坚持旗舰级续航标准， 从 Note 7 系列的 4000mAh 大电量， 到 Note 8 系列的 4500mAh， Note 9 系列，实现了 Redmi 首发___大电量，势必能实现江湖的「电量自由」。

Redmi 红米手机官方表示，细节，最能体现一部手机在体验上的追求。眼见为实，120Hz 必须有。看不见的，线性马达，也要做好。向旗舰看齐，有了这些还不够。Note 9 这一次更全系标配______ 尽管猜，肯定「震撼」到你。IT之家获悉，这里就是指双扬声器。

Redmi 红米手机官方表示，搭载「好品质电池」，是Note 系列的绝招之一： Note 7、Note 8系列，电池品质都远超国家标准，Note 9 系列，甚至搭载高于行业标准的_____品质电池。