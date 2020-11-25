索尼 PS5 发布新的系统更新：提升性能表现

IT之家11月25日消息 据外媒 Wccfetch 报道，PS5 今日发布了新的系统更新：20.02-02.26-00。与上周的 20.02-02.25-00 更新类似，本次更新只表示 “提升性能表现”，没有更多的信息。PS5 本次次更新的大小为 886MB，也与上一次相同。

此前IT之家报道。索尼提供 PS5 下载 Bug 解决方法：进入安全模式即可。索尼的 PlayStation 5 尽管有着优秀的性能表现，但自发售后出现的小 Bug 会让一些玩家感到麻烦。出现过的 Bug 有：休眠模式崩溃、手柄出现失灵、下载无响应等。希望本次以及后续更新能够解决这些问题。

▲图片来自 Wccfetch

索尼 PS5 主机于今年 11 月 12 日发售，首发即遭到全球用户抢购。光驱版售价 499 美元（约合人民币 3280 元）；数字版 399 美元（约合人民币 2623 元）。PS5 搭载 AMD 定制 8 核 Zen 2 CPU 3.5GHz (支持变频)。显卡为 RDNA2 架构的 AMD 定制款 GPU，频率最高 2.23GHz，支持每秒 10.28 万亿次浮点运算，支持 120Hz/8K 输出、3D 音效等，并可以直接向下兼容 PS4 游戏。为了保证散热质量，PS5 采用了液态金属做导热材料，能够提高散热效率，延长寿命。