微软希望消除 Chrome 和 Edge 浏览器的滚动滞后性

IT之家 11 月 26 日消息 微软在推出优秀的 Chromium Edge 浏览器时，就开始为 Chromium（开源平台）做贡献。

微软积极回馈该项目，提出了自己的新想法，并进行了错误修复。在过去的几个月里，微软与谷歌合作，将 Edge 独特的滚动功能带到了 Chromium 开源项目中，该公司还启用了对平滑滚动的支持。

这个功能可以实现 “平滑滚动”的体验，让用户（尤其是平板电脑上的用户）在浏览长页面时不会出现大的滞后。

微软认为，触控滚动的滞后性远比其他用鼠标或键盘滚动的滞后性更明显，但这可以通过更好的参数化 Scroll Predictor 算法来解决。

Chromium 自带了一个名为 “Scroll Predictor”的算法，适用于包括 Windows 10 在内的所有桌面平台，可以测量手指位置与渲染位置之间的平均距离。

新研究的目标是验证一个最佳的预测时间和预测算法，在不增加抖动的情况下将滞后最小化。

“这个 CL 提出了一个实验，讨论改变 ScrollPrediction 使用的预测时间，以减少触摸滚动中的 AverageLag，”微软在提交给 Chromium 的提交中指出。

IT之家了解到，在一份单独的 bug 报告中，微软、英特尔和谷歌正在调查一个问题，即当滚动带有视频的页面时，帧数会大量下降。例如，在使用英特尔 GPU 和 Windows 10 的设备上，当用户在播放 YouTube 视频的情况下滚动时，可能会发现滚动滞后。

微软证实，其已经意识到一个问题，当你从页面上滚动 YouTube 视频变小时，用户可能会遇到滚动滞后。该修复方法将很快到达 Edge Canary 版本中，最终将作为 Media Foundation 的一部分出现在谷歌浏览器上。