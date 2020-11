IT之家 11 月 26 日消息 今日贴吧和各大论坛有玩家反映自己的 PS5 疑似被封禁,猜测是因为让他人或商家代领 PlayStation Plus Collection 的游戏导致的。

据悉,索尼在 PS5 主机发售的同时推出了 PlayStation Plus Collection 服务,PS Plus 会员可以在 PS5 上下载并游玩一些经典 PS4 游戏,不需要再额外付费,玩家在 PS4 上也能玩到 PlayStation Plus Collection 的游戏,但前提是得在 PS5 上领取游戏入库。这让不少 PS4 玩家寻求 PS5 主机玩家的帮助,帮忙在 PS5 主机上激活自己账号的 PlayStation Plus Collection 服务,甚至在淘宝上催生了不少专门提供这项服务的店铺。

据悉,代领游戏的账号也基本都被封禁了,只有极少数例外。

不过此次封禁似乎只是暂时的封禁,有望在明年 1 月底解封。IT之家了解到,有玩家拨打了港服的客服电话,得到的回应是目前采取的措施为 “保护性封锁”,封锁时间在 2-3 月。