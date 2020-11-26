松下 LUMIX S5 更新固件：提升对焦性能、C4K 内录、可外录 5.9K RAW

IT之家11月26日消息 松下于 11 月 24 日发布了旗下全画幅无反相机的固件更新，相机型号包括 S1H、S1R、S1、S5。

针对于 S5 相机固件包含了大量升级，其中包括：

改善 V-Log 视频录制时的自动对焦性能

动物、人脸识别可以选择手动开关

AF+MF 混合对焦可以在视频录制时使用

除此之外，S5 新增了多种录制格式的支持，MOV 格式内录规格升级到 C4K 分辨率（4096×2160），此前为 3840×2160。支持的最高编码参数依旧为 30p/25p/24p, 4:2:2 10bit LongGOP, 150Mbps, LPCM。

此外，S5 通过 HDMI 接口输出，可以支持外录高达 5.9K 分辨率的 PRORES RAW 格式视频（12bit），通过 Atomos（阿童木）品牌的外录监视器 NINJA V 可以实现。苹果的视频格式 ProRes RAW 也可以通过 NINJA V 实现外录。

据IT之家了解，松下 S5 全画幅无反相机于 2020 年 9 月 2 日发布，售价￥13498 元。其搭载了 2420 万像素的全画幅 CMOS，双原生 ISO，具备 CMOS 防抖，搭配防抖镜头可实现 6.5 轴防抖。能够实现 4:2:2 10bit 视频内部录制，支持 V-Log、V-Gamut，满足专业视频需求。

Atomos（阿童木）品牌的录制监视器 NINJA V 售价￥4999 元，可录制 4K 10bit HDR 视频，采用专用固态硬盘做存储。

▲松下 S5 固件详细更新信息

松下 S1 系列、S5 全画幅微单固件更新网址：

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