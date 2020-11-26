苹果和 Facebook 几乎没有竞争，但彼此看不上对方

据报道，一些知名的大企业，他们之所以成为竞争对手，是因为有着相同的业务，如可口可乐和百事可乐，波音和空客，麦当劳和汉堡王。

从这一角度讲，在全球科技市场，有两家公司之间的 “过节”就显得耐人寻味，那就是 Facebook 和苹果公司。

这两家公司都是大型科技公司，除此之外，几乎没有其他相似之处。

Facebook 几乎所有的收入都来自广告，只为苹果贡献着一小部分收入，而苹果的大部分收入来自设备及其 App Store 应用商店。

因此，这两家公司并不是真正的竞争对手，他们只是相互不喜欢对方。

多年来，苹果 CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook）一直表示，Facebook 将用户视为一种产品，从广告中赚钱，并玩弄他们的隐私。

与此同时，Facebook CEO 马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）则表示，苹果的产品价格昂贵，批评 Facebook 是别有用心。

《纽约时报》去年曾报道称，苹果甚至切断了 Facebook 的开发者工具。

而上周，这场争执的最新篇章，让两家公司之间的关系变得更加糟糕。

伤口上撒盐

今年早些时候，苹果宣布将推出一项名为 “App Tracking Transparency”（应用程序追踪透明）的功能，让人们能够更好地控制自己的数据。

至关重要的是，该功能允许用户选择不收集数据，并选择广告客户是否可以跟踪其活动。

对于 Facebook 而言，这是一个巨大的问题，因为 Facebook 正是通过销售有针对性的广告来赚取令人难以想象的利润。Facebook 曾公开表示，这将损害他们的业务。

如今，苹果已经将拟议中的修改（推出新功能）推迟到明年，以便让开发者有时间做好准备。

上周，苹果高管简 · 霍瓦思（Jane Hovarth）在一封信中概述了这一改变被推迟的原因。霍瓦思忍不住对扎克伯格大发雷霆：“Facebook 高管已经明确表示，他们的意图是收集尽可能多的数据。这种对用户隐私的漠视还在继续扩大。”

而 Facebook 则反击称：“他们利用自己的市场主导地位，选择自己收集的数据，同时让竞争对手几乎不可能使用同样的数据。他们声称这事关隐私，但事实上是为了利润。”

这对苹果来说，就像是在伤口上撒盐。长期以来，让苹果感到自豪的是：自己的商业模式比 Facebook 更崇高。

据报道，早在 2010 年，苹果联合创始人史蒂夫 · 乔布斯（Steve Jobs）就曾警告 Facebook，要注意隐私问题。

2018 年，苹果 CEO 库克曾表示，他本可以效仿 Facebook，利用数据销售广告，但 “我们选择不这么做”。

无独有偶，硅谷投资者罗杰 · 麦克纳米（Roger McNamee）也不喜欢 Facebook。

麦克纳米说：“苹果的文化是赋予客户权力，而 Facebook 的文化则是剥削用户。从历史上看，苹果有足够的理由批评其他人，但选择不这样做，尽管他们看到了 Facebook 的行为有多么无礼。”

不过，从 Facebook 的角度讲，它们有理吗？苹果真的是在试图利用其市场主导地位将竞争对手拒之门外吗？

尽管苹果的广告业务相对较小，但摩根士丹利预计，苹果的广告收入将在未来几年大幅增长。

那么，它想阻止 Facebook 收集用户数据，仅仅是为了自己赚钱吗？

有点头脑就会发现，这么做是一件很奇怪的事情。

有些东西不应该被分享

今年秋季，美国最常见的电视广告之一是苹果的隐私宣传活动。

形形色色的人们，向陌生人展示他们在互联网上查到的令人尴尬的内容。

其口号是：“有些东西不应该被分享——iPhone 帮助你保持这种状态。”

显然，苹果认为隐私很受欢迎，破坏这一点会令人感到很奇怪。

对开发者不公平

然而，苹果却一直被各个政治派别视为垄断。

目前，苹果已卷入了一系列法律诉讼。有指控称，苹果滥用其占主导地位的 App Store 向开发者强加不公平的条款。

此外，还有指控称，苹果没有缴纳合理份额的税款，但苹果已予以否认。

隐私与清白之争，肯定会让扎克伯格感到恼火。

2014 年，当库克首次公开批评 Facebook 将其客户视为产品时，扎克伯格进行了反击，他告诉《时代》杂志：“我感到沮丧的是，很多人似乎越来越多地将广告商业模式等同于某种程度上与客户脱节。”

“什么，你认为因为你付钱给苹果，你就认为你在某种程度上与他们站在了一起？如果你真的和他们站在一起，他们的产品就会便宜得多。”

或许扎克伯格说的有道理，当前，苹果是世界上最富有的公司之一。

一场虚假战争

这种相互蔑视中，更奇怪的部分是：两家公司还相互依赖。

如果没有 Facebook（以及 WhatsApp 和 Instagram），iPhone 对许多用户的吸引力就会大大降低。

相反，如果人们不能在 iPhone 上使用 Facebook，他们会寻找其他社交媒体平台吗？

对这两家公司来说，拥有健康、牢固的合作关系是有意义的。但事实却并非如此。

行业专家卡罗琳娜 · 米拉内西（Carolina Milanesi）是许多人中的一员，他们认为，这两家公司只是以不同的方式看待世界，他们之间的敌意仅限于文化和个人方面。

米拉内西说：“从哲学上讲，它们就是如此不同。”

“看看苹果，如果他们对 Facebook 针对其客户的行为感到如此不满，那么为什么我们要把 Facebook 作为苹果设备上的一款应用呢？”

显然，这切中了问题的要害。

到目前为止，这两家公司的关系依旧不好。但这是一场虚假的战争，他们的关系实际上是共生的。然而，苹果现在的提议（新出性功能）远非虚假。毫无疑问，他们对隐私的痴迷对 Facebook 不利。苹果的新规则将损害 Facebook。

从表面上看，在大型科技领域所有可能的竞争中，Facebook 与苹果的竞争似乎是最不可能的。谷歌是 Facebook 的明显竞争对手；而微软和谷歌是苹果的竞争对手。

但隐私问题，在 Facebook 和苹果之间引发了一场不会熄灭的大火。2021 年，很可能会看到这种竞争更加激烈。