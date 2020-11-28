店内血拼改成网上冲浪，疫情时代让黑色星期五更加不一样

稀稀落落的客流，不见了拥挤踩踏的一幕，一些零售观察人士开始把 “黑五”戏称为 “嘿五”。而且，这一切甚至早在疫情前就初露端倪。

2019 年懒懒散散的店内客流在今年只会进一步稀疏，不敢逛商场的血拼客改在半夜上网抢购特价品。但是，不要以为流行网购就代表不景气：今年假日购物季的零售销售仍有望创纪录，运送这些商品的物流公司亦然。

并非所有人都是赢家。不搞电商、指望顾客进店 “淘宝”的廉价百货商店可能很难过；没有强大在线业务的小企业也一样，虽然支持本地商户的运动可能会有所帮助。但对于那些玩转在线订购和配送的大型零售商来说，这确实将是一个非常快乐的圣诞节。

以下是这个 “黑色星期五”的一些信息：

感恩节支出低于预期

美国感恩节在线消费比预期低了将近 10 亿美元，说明零售商提前促销的努力是有效的。

根据 Adobe Analytics 的数据，周四的在线支出总额为 51 亿美元，虽然破纪录，同比增长 21.5%，但仍远低于该公司一天前预测的 60 亿美元。

Salesforce 预计黑五网络销售额增长 18%

电子商务工具提供商 Salesforce 预测，黑色星期五的网络销售额将比上年同期增长 18%，达到 565 亿美元；美国的增长率将为 15%，达到 119 亿美元。

Salesforce 称，电子商务一周来都在增长，各家公司越来越多采用新方法招揽顾客，包括短信和推送通知。越来越多的消费者也在社交媒体与品牌互动，这些平台占感恩节美国网络访问量的 11%。

另一方面，Cowen 预计感恩节假期实体店客流量将下降 30% 至 40%，而网络销售可能增长 70% 甚至更高。分析师 Oliver Chen 在一份报告中写道，根据该公司黑五早间在商店和购物中心的观察，电子产品、视频游戏机、运动服等商品比较旺销。

他报告说，Kohl’s Corp。、Target Corp。和 American Eagle Outfitters Inc。的客流最多。

电商业务强的零售商股价上涨

周五早盘，拥有强大在线业务的美国零售股上涨。截至 9：41，Etsy Inc。是标普 500 指数涨幅最大的成份股，一度上涨 6%。Wayfair Inc。上涨 3.7%，而 GameStop Corp。上涨了 9.8%。

欧洲黑周今非昔比

欧洲今年的黑色星期五比较复杂，很多国家都在防疫封锁，许多商店都没有营业。这意味着大多数周五促销活动仅在网上进行，为许多零售商带来了物流方面的挑战，他们必须同时应对不断增长的在线流量、准备 12 月解封后重新开门。

为了分散需求，许多欧洲零售商在整个 11 月提供促销，而不仅限于黑色星期五。其他一些零售商，包括 Marks & Spencer Group Plc 和 Next Plc，今年则根本不参加黑五活动，理由是他们全年都很优惠。

店内客流稀疏

正如预期的那样，在美国许多大型零售商的门店，周五早间客流很少。

Telsey Advisory Group 的高级董事总经理兼研究助理总监 Joseph Feldman 黎明时分访问了纽约市以北威彻斯特县的百思买和迪克体育用品商店，“相当安静”。GlobalData Retail 的董事总经理 Neil Saunders 表示，他访问了亚利桑那州斯科茨代尔的百思买，停车场设置了栅栏以控制客流，但现场并没有客流。

不过，打算黑五到店血拼的人也不少花钱。“转化率很高。这么早出门的人都会买点东西，”Feldman 在一封电子邮件中说。

Feldman 接受彭博电视采访说，在百思买，电视和家庭办公设备似乎卖得最好；在迪克，耐克、阿迪达斯、安德玛的运动服似乎很受欢迎。

PlayStation 一机难求

游戏机是今日热门商品。最近几天，零售商网上放货往往几分钟之内销售一空，露营排队可能是尽快原价入手一台的唯一方法。从弗吉尼亚州的诺福克，到丹佛和加利福尼亚的萨利纳斯，最早周四下午就有人在 GameStop 店外排队，有些人还搭了帐篷，为的就是能抢到一台 Playstation 5 和 Xbox。

“总有一些东西炙手可热。今年最热门的商品是索尼 PlayStation 5 和微软 Xbox，”Feldman 表示。为了避免拥挤，百思买选择仅在线发布最新的游戏机。

根据 Baird Equity Research 的报告，本周游戏产品的谷歌搜索量再次上升。在发布最新的扩展包后，《魔兽世界》搜索量上升了 96%；《FIFA 终极团队》的搜索量本周上升 43%。“游戏耳机”一词的搜索量也在持续增长，比上周提高 24%。

游戏吸引人，新游戏机肯定也吸引人。不过，有个方法可以不排队就入手一台：找黄牛。这些游戏机的零售价约为 400 到 500 美元，但在 eBay 上转卖价超过 1，000 美元。

仍会有网络星期一

零售商说，尽管消费者几周前已经开始从手机上买礼物，但 15 年前发明的在线购物传统 “网络星期一”仍会有。

Target Corp。周五宣布了 “网络星期一”的特价品——实际上是整个 “网络周”，将首次包括一天的限时抢购。

跟踪美国在线购物的 Adobe Analytics 预计，“本周将取得创纪录的购物日，黑色星期五和网络星期一将成为历史上网络销售额最高的两天。”