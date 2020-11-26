工信部：已在筛选一批网站 / App，动员对其进行适老化改造

IT之家 11 月 26 日消息 在今天的《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案》国务院政策例行吹风会上，工业和信息化部信息通信管理局负责人隋静在回答记者问题时表示，已经在筛选一批跟老年人生活密切相关的网站、App，并动员对这些网站和 App 进行适老化和信息无障碍的改造。

隋静称，现在很多老年人在使用移动互联网应用的时候会有很多不便，比如图片缺乏文本描述、验证码操作困难、相关功能和设备不兼容等问题，还包括字体很小、字体色彩等对老年人来说不太方便的问题。工信部准备从行政指导、技术推动和信用评价等三个方面来共同推动解决问题。

首先，工信部已经在筛选一批跟老年人生活密切相关的新闻媒体、电子商务、金融服务、生活娱乐、网络购物、政务服务平台等多类别、近百个互联网网站、手机 App，动员对这些网站和 APP 进行适老化和信息无障碍的改造。针对老年人的特定需求，在字体大小、字体色彩、语音阅读、临时弹窗、文字输入提示等方面尽可能考虑到老年人在视力和听力等方面的障碍、困难，帮助他们更方便地接收信息，切实改善老年人的使用体验。

第二，工信部准备通过专项行动来推动解决上述问题。专项行动期间，我部将开展技术检测、评测，不定期向社会公布各个网站和 APP 改造的评测结果。对于符合改造要求的，我们将授予其信息无障碍标识（信息无障碍的群体包含老年人群体），对不符合要求的，我们会督促其进行整改。

第三，工信部将利用企业信用评价机制，将网站 App 适老化改造的相关工作纳入到企业信用评价当中，激励各个相关企业主体积极参与改造行动。



IT之家了解到，11 月 24 日，国务院办公厅印发关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知，要求各部门聚焦涉及老年人的高频事项和服务场景，坚持传统服务方式与智能化服务创新并行，切实解决老年人在运用智能技术方面遇到的突出困难。