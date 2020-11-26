工信部：“数字鸿沟”给很多老年人带来不便，将开展互联网应用适老化改造

IT之家 11 月 26 日消息 在今天的《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案》国务院政策例行吹风会上，工业和信息化部信息通信管理局负责人隋静回答了记者提问，她表示这些年信息化社会带来的 “数字鸿沟”问题确实给很多老年人、老年群体带来了一些不便和困扰，工信部将积极推进信息通信基础设施的建设、积极推动信息无障碍建设并联合有关部门编制了智慧健康养老产品及服务推广目录。

IT之家了解到，下一步工信部将在智能化产品和服务应用上进一步加大工作力度，为老年人提供更优质的基础电信服务。首先，工信部将持续推进行政村移动网络的深度覆盖，保留并完善面对老年人传统线下 “面对面”电信营业厅服务模式，也引导基础电信企业为老年人提供更大力度的资费优惠。

第二，要开展互联网应用适老化改造专项行动。计划开展为期一年的专项行动，行动将聚焦老年人和残疾人群体的特定需求，重点推动与老年人、残疾人基本生活密切相关的网站、手机 APP 的适老化改造，同时也鼓励企业在智能设备上提供 “老年模式”、“长辈模式”等，使老年人更加方便、快捷地获取信息和服务。

第三，将继续扩大老年人智能终端产品的供给，公信部将从技术创新、产品服务供给、应用试点示范等产业环节着力，积极扶持老年健康辅助器具研制，扩大老年人智能终端产品供给。此外，我们重点加强面对老年群体 “通信行程卡”推广工作，同时配合有关部门做好老年人个人信息安全保障工作，严厉打击电信网络诈骗等违法行为，切实保障老年人群体的合法权益。