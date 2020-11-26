1599 元至 1999 元 ，Redmi Note 9 Pro 正式发布：骁龙 750G + 1 亿像素相机

IT之家11月26日消息 今天，Redmi红米手机在北京举行发布会，Redmi Note 9 Pro 正式亮相并发布，Redmi Note 9 Pro 性能提速20%，国内首发骁龙750G 液冷游戏芯。还搭载了120Hz高刷新率LCD屏幕、线性马达、双扬声器等。

Redmi Note 9 Pro 手机售价公布，6GB+128GB售价 1599 元，8GB+128GB售价 1799 元，8GB+256GB 售价 1999 元。

IT之家获悉，骁龙750G 跑分达35万+，超过骁龙765G，游戏运行流畅；采用了旗舰级芯片架构，与骁龙865同代A77架构，基于8nm工艺 ；使用立体液冷散热，核心温度最高下降5℃，玩游戏更稳定。

Redmi Note 9 Pro 采用120Hz高刷 + 6档变速高刷LCD屏幕。使用120Hz 高刷电竞屏，6档变速智能适配不同场景；240Hz 超高采样率，触屏即响应，游戏更跟手；屏幕拥有3.8mm超小中孔，业内最小，不挡重点键。

Redmi Note系列第一次配了立体声双扬声器，碾压同级，全方位电竞体验，Note 9 Pro 要打造的是中端游戏王者。

Redmi Note 9 Pro采用双超线性扬声器，响度更大、声场更广；“哒哒哒”线性马达，响应速度快、震感有方向；采用 4820mAh + 33W疾速闪充，58分钟快速回血。

Redmi Note 9 Pro 发布一亿像素夜景相机。肩负高端影像大众化的使命，将高端手机的影像技术带给大众。Redmi Note 9 Pro 全球首发第三代 一亿像素Sensor HM2；旗舰级的超大底、超高分辨率，旗舰级7P镜头；硬件级Remosaic快速拍照，比CC9 Pro提高3.8倍。

Redmi Note 9 Pro 不仅有一亿像素，还致力专门打造一部同级最强夜景相机，3项高端技术专为夜景而生。采用高端 “9 in 1” 像素融合技术；高端双原生ISO技术，带来Pro级的暗光表现；AI超级夜景2.0 算法加持，一键直出绚烂夜景 白天拍照有细节，夜晚拍照更惊艳。

Redmi Note 9 Pro 号称不仅有小金刚的品质，还有无短板的体验，采用 ① 双面GG5玻璃盖板，更耐磨、更耐划； ② IP53生活防尘泼溅，出厂贴膜，自带“保护伞”； ② 高素质LCD护眼屏，给你极舒适阅读体验； ③ 搭载MIUI 12，解锁间触碰想象，感受真实； 另外还有多功能NFC、双频GPS、3.5mm耳机孔、Type-C等等。