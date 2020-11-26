1299 元至 1699 元，Redmi Note 9 5G 正式发布：搭载天玑 800U，星环设计，24 个月不卡顿

IT之家 11 月 26 日消息 今天，Redmi 红米手机在北京举行发布会，Redmi Note 9 5G正式亮相并发布，Redmi Note 9 采用天玑 800U，搭载了 5000mAh 电池，升级 5G 网络支持，还有立体双扬声器 + 线性马达等等。

Redmi Note 9 5G 手机售价公布，6GB+128GB售价1299元，8GB+128GB售价1499元，8GB+256GB售价1699元。

IT之家获悉，官方表示，Redmi Note 9 5G手机性能跃升100%，搭载天玑800U 5G处理器，小金刚全方位超能进化。搭载了新一代竞速游戏芯跑分34W+，同价位更强性能；首发UFS2.2，速度提升100%，流畅24个月不卡顿；7个温度传感器智能控温，大型主流游戏流畅运行。

Redmi Note 9 续航提升30%，5000mAh充电宝级大电量。采用了 ① 5000mAh 超大电量，续航直追专业电竞手机 ② 5G Ultra Save省电技术，5G时代依然保持两天长续航 ③ 系统级省电优化，硬件、软件双管齐下，提供电量最优解。

Redmi Note 9 采用三款仙境配色，AG工艺雀羽纹，光哑同体，与旗舰系列相同的「星环」设计语言。「流影紫」银河流影一般的紫色玉盘；「青山外」恰似青山吹来的阵阵微风；「云墨黑」在沉稳中蓄势如黑云翻墨。Redmi Note 9搭载了3D全曲面一体式机身、90.8%屏占比超小孔全面屏，精巧设计，更有温润好手感。

Redmi Note 9 有立体双扬 、有线性马达、还有高端双5G。支持 ① 双5G待机 ② 立体双扬 + 线性马达，游戏、影音沉浸体验； ③ 3.5mm耳机孔 + 红外遥控 + MIUI 12 贴心隐私守护 ④ 4800万超清三摄，融入AI算法，让你轻轻松松拍出好照片。另外，不仅拥有旗舰体验，还有与旗舰机相同的测试标准，超110万次出厂检测，打造金刚品质。

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