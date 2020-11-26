首发价 269 元，Redmi Watch 「小方屏」正式发布：1.4 英寸高清屏，重量 35g，续航 7 天

IT之家11月26日消息 今晚，Redmi 红米手机正式发布Note 9 Pro、Note 9 和 Note 9 4G手机。除此之外，Redmi 还发布了智能手表——Redmi Watch 小方屏。

Redmi Watch 小方屏采用北欧风设计，搭载了 1.4 英寸 323PPI 高清屏，支持 7 种运动模式，小爱同学、多功能 NFC，拥有7天续航，最长 12 天待机时间。Redmi Watch 小方屏售价 299 元，11 月 26 日全渠道开启预售，支付 30 元订金可抵 60 元，首发到手价 269 元，12 月 1 日 0 点正式开卖。

Redmi Watch 小方屏是 Redmi 品牌的第二款腕上可穿戴产品，也是首款智能手表产品。今年四月 Redmi 智能手环发布。

Redmi Watch 小方屏的整机重量仅有 35g，轻巧无负担，近乎无感的佩戴体验让你在学习、工作、运动中时刻保持专注。

在配色方面，Redmi Watch 小方屏为用户提供了更多选择，全新引入的莫兰迪色系，令青葱活力与高级质感并存。表身有典雅黑、象牙白、水墨蓝 3 种颜色可选，表带还增加了樱花粉、松针绿两种更张扬的颜色，纯色、撞色随心搭配。

IT之家获悉，Redmi Watch 小方屏引入了北欧风的极简设计语言，百搭耐看。2.5D 弧面玻璃面板、哑光质感表身、金属质感按键，让表体在简约之中不失精致。表带运用了亲肤的 TPU 材质，采用热弯工艺，贴合手腕曲率，卡扣可拆卸设计既稳固又省事，便于用户更换。

Redmi Watch 小方屏搭载一块 1.4 英寸的方形显示屏，PPI 高达 323，显示效果细腻清晰。相比传统手环，大屏优势明显。单屏承载的内容多，显示核心信息更直观更高效，减少滑屏次数。表盘数量也新增至 120 个以上，经典简约、超酷 IP、独立设计应有尽有，每天换一款，40 天不重样。

Redmi Watch 小方屏支持三项监测功能。心率监测不仅能 24 小时监测你的心率变化，更能记录过往 30 天静息心率，助你了解健康问题的长期变化；睡眠监测通过分析你的睡眠情况助你达成睡眠目标，开启精力充沛的新一天；有效站立监测能统计你的有效站立次数，鼓励减少久坐，提醒你起身走走、伸个懒腰、活动颈椎，培养良好的生活习惯。除此之外，它还支持呼吸训练功能，当你感受到压力袭来时，不妨做个深呼吸，平复心情。

Redmi Watch 小方屏支持 7 大运动模式，分别是户外跑步、室内跑步、户外骑行、室内单车、健走、泳池游泳、自由活动。内置的高精度六轴传感器可以精确抓取每一次运动状态，配合运动算法，可全面记录你的运动数据，更方便进行针对性训练。50 米防水特性，也让你在运动中更加自如，游泳、冲浪不受束缚。Redmi Watch 小方屏充电一次可以放心使用一周时间，无需频繁充电。长续航模式可以将续航延长至 12 天，以应对更长时间的使用场景。

Redmi Watch 小方屏内置麦克风，支持小爱同学。只需一句话，手腕上的小爱同学就能帮你搞定。多功能 NFC 功能不仅能让手表秒变公交卡，在全国 270 多个城市中使用，还能写入门禁卡、联动小米门锁开门等等。Redmi Watch 小方屏的支付宝二维码离线付款就能搞定。