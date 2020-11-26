小米将 1 亿像素下放至 Redmi Note 9 Pro 手机，还发布了 Redmi 手表「小方屏」

11 月 26 日晚间消息，小米旗下 Redmi 品牌今日举行新品发布会，推出了 Note 9 系列三款手机新品以及 Redmi Watch。其中 Note 9 Pro 搭载了 1 亿像素相机，这也是小米首次将 1 亿像素下放至 Redmi 品牌。

小米副总裁、中国区总裁、Redmi 品牌总经理卢伟冰以脱口秀的形式开场。他表示，Redmi 品牌要将高端产品大众化，大众产品品质化。

发布新品前，卢伟冰首先回顾了前代产品的表现。Note 系列全球销量累计已达到 1.4 亿台。在今年上半年全球智能手机排行榜中，Note 8 排名第三，Note 8 Pro 排名第四。

此次新推出的 Note 9 Pro，在国内首发骁龙 750G 处理器，搭载 120Hz 高刷屏，采用 1 亿像素主摄的后置四摄。

卢伟冰特别提到，此次 1 亿像素直出速度提升巨大。此前的小米 CC 9 Pro 是 4.3 秒，而 Note 9 Pro 缩短至 1.09 秒。

Note 9 Pro 售价 1599 元起，“市场上 1 亿像素的手机，售价都在 4000 元以上。”他说。

另外，此次还有 Note 9 和 Note 9 4G 版两个版本。其中 Note 9 搭载天玑 800U 处理器，售价 1499 元起；Note 9 4G 版售价 999 元起，“还有 30% 的用户首选依然是 4G，他们认为 4G 速度够用，也更加省电。”Redmi 产品总监王腾表示。

除了手机，Redmi 此次还推出了 Redmi Watch，这也是 Redmi 品牌首次涉足手表品类。

Redmi Watch 采用 1.4 英寸屏幕，具备心率监测功能，可 50 米防水，7 天长续航 / 12 天超长待机，还配备多功能 NFC。该产品售价 299 元，首发价 269 元。

卢伟冰表示，小米还正在升级线下渠道和服务。在渠道方面，未来一年要让每个县城都有小米之家；在服务方面，线下店也可 7 天无理由退货，同时推进销售服务一体化，线下店贴膜等服务。