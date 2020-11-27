联想 ThinkPad 翼 14 Slim 促销，十代酷睿 i3 秒杀价 3099 元起

IT之家11月27日消息 本月初，联想 ThinkPad E14 Slim 曾有过一波促销活动，很多用户都因错过倍感可惜。而现在 ThinkPad E14 Slim 又开始了新一轮促销活动，起售价 3499 元，25 日秒杀价 2999 元，这里更推荐 8GB 内存的版本。

众所周知，ThinkPad 是联想轻薄商务本系列，由其标志性的小红点和不俗的办公体验而曾引领一个时代。这款翼 14 是 ThinkPad 系列入门级型号，价格不足 4000。但只要是 TP 系列，即可提供同样优质的商务体验和售后服务，且版本不断迭代中。

首先来看这款笔记本的主要核心，也就是这颗英特尔 10 代酷睿 i3 处理器，这是一款具备足够的日常性能而同时又可以提供超高性价比的型号。

IT之家发现，联想 ThinkPad 翼 14 Slim 搭载了英特尔十代酷睿 i3-10110U 处理器，双核四线程设计，主频 2.1GHz，睿频高达 4.1GHz，TDP 为 15W。

对于主流的办公或日常学习生活而言，双核四线程的处理器已经够用，4.1GHz 的高主频也可保证强大的单核性能。

此外，这款机型可选独显，但更推荐核显版本。i3-10110U 的 UHD Graphics 620 核显与顶级型号并无差别，同样拥有 4K 画面直出的性能，可轻松实现外接大屏显示器办公。

此外，该机还配备了 4GB/8GB 的内存，对于一般用户来说虽然 4GB 已足够使用但这里更加推荐 8GB 版本。联想 ThinkPad 翼 14 Slim 还配备了 256GB 的固态硬盘，支持拓展更大的机械硬盘，可为日常使用带来超凡的软件加载速度和海量的存储空间。

联想 ThinkPad 翼 14 Slim 轻薄本重量低至 1.73kg，厚度薄至 17.9mm，拥有 4.9mm 的屏幕窄边框设计，日常生活中可轻松将其装至包中随时随地取用。

作为现代化的一款机型，联想 ThinkPad 翼 14 Slim 还支持杜比音效进阶版（Dolby Audio Premium），配备 Harman Kardon 扬声器，可为用户带来更加丰富而震撼的听觉体验。

其他方面，该机还支持联想疾速充电技术，配合联想 ThinkPad 口红电源可实现 1 小时充至 80% 电量的速度。

拓展方面也完全不虚更高价位的产品，无论是 USB 还是有线网口，联想 ThinkPad 翼 14 Slim 均可提供。此外，该机还配备 2x 2 Wi-Fi 天线，支持 ThinkCool 黑酷散热技术，拥有标志性的小红点等等，无一不是这款机型担得起 TP 系列血统传承的证明。