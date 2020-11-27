PHP 8.0 正式版发布，性能提升 10%

IT之家11月27日消息 恰逢一年一度感恩节，PHP 8.0 正式版现已正式开放下载。

PHP 8.0 引入了 JIT编译器特性，同时加入多种新的语言功能，例如命名参数、联合类型、注解、Constructor Property Promotion、match 表达式、nullsafe 运算符以及对类型系统、错误处理和一致性的改进。

下载地址：https://www.php.net/downloads.php

JIT，Just-In-Time，即时编译

PHP 8.0 版本最重大的特性非 JIT莫属。而 JIT引入过程也是命途多舛，在经过了 PHP 5 与 7 大版本系列（PHP 6 项目流产）更新，直到去年 3 月份才最终通过投票确认将进入 PHP 8。

PHP 8.0 在性能上大约改进了 10%，通过 JIT 在综合基准测试中的性能提高到了 2.94，在某些特定的长期运行的应用程序中提高到 1.5–2。下面是 PHP 开发团队提供的相关对比数据：

支持 Union Types，联合类型

新的 static 返回类型

PHP 8.0 合并了诸多性能优化



JSON 支持现在被视为语言的核心部分，始终可用，而不是作为可选模块。

支持 named 参数，因为它们能够指定参数名称而不是其确切顺序。

支持类/属性/函数/方法/参数/常量的结构化元数据的属性（或在其他语言中也称为注释或修饰符）。

支持可以指示多种不同类型的联合类型，这些类型可以用作参数或函数的返回类型。

str_contains（）函数是一种检查字符串是否包含在另一个字符串中的简便方法，而不必使用strpos等。与之相似的是新的str_starts_with（）和str_ends_with（）函数，这些函数很容易解释。



添加了Nullsafe运算符，作为在方法上应用空合并行为的快速简便的方法。

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