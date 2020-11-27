首批国产特斯拉 Model 3 已运抵欧洲港口，即将开始交付

11 月 26 日消息，据国外媒体报道，上月 27 日，由特斯拉上海超级工厂生产的约 7000 辆标准续航升级版 Model 3，在上海装船运往欧洲，首批出口到欧洲市场的国产 Model 3 也正式启航。

外媒最新的报道显示，运输国产 Model 3 前往欧洲市场的汽车运输船 Toscana 号，经过近一个月的航行之后，已经抵达欧洲港口。

国产 Model 3 运抵欧洲港口，是由特斯拉汽车运输船的一名密切关注者，在社交媒体上透露的。当地时间周四，这名密切关注者在社交媒体上表示，装载有国产 Model 3 的汽车运输船 Toscana 号，已经抵达比利时的泽布吕赫港。

从这名密切关注者在社交媒体上公布的情况来看，Toscana 号是在当地时间周四晚抵达泽布吕赫港的。抵达港口之后，停靠在另一艘运输特斯拉电动汽车的汽车运输船 Grand Aurora 旁边，后者运输的是由加州弗里蒙特工厂生产的更新后的 Model 3。

不过，从外媒的报道来看，Toscana 号只装载有约 3500 辆国产 Model 3，也就是首批出口到欧洲的 7000 辆的一半，这也就意味着首批出口到欧洲的国产 Model 3，是由两艘船运输，但目前还不清楚另一艘船是否已经抵达。

按计划，首批出口到欧洲市场的 Model 3，经泽布吕赫港中转，将交付给德国、法国、意大利和瑞士等十余个欧洲国家的消费者，在运抵泽布吕赫港后，交付预计很快就会开始。