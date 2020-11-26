马斯克：新款特斯拉 Roadster 将有 “特殊颜色”

据报道，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）证实，这家电动汽车公司在发布新款 Roadster 纯电超跑的时候，将会向消费者提供 “特殊颜色”。

2017 年，特斯拉首次向外界介绍了其下一代 Roadster 车型，当时马斯克表示，该车将于 2020 年登陆市场。

而如今，2020 年已经快要过去，很明显，Roadster 基本上不会按照预期在年内上市了，但是如果往好的方面看的话，我们至少离马斯克口中的这辆 “光环”汽车的正式发布又近了一些。

3 年前，当特斯拉展示新一代 Roadster 原型车的时候，这辆车已经震惊了所有人，让人觉得它将成为一款让人难以置信的车型，然而不久后马斯克又表示，在实现量产之后，车辆甚至比原型车更加出色。在此之后，外界都在急切地等待特斯拉推出量产版新一代 Roadster。

马斯克在今日表示，全新的特斯拉 Roadster 在开售时，该公司将会向消费者提供 “特殊颜色”。马斯克表示：“新款 Roadster 将会拥有特殊颜色，和我们的首款车辆一样。”

或许有人不知道，特斯拉发布的第一辆车就是一款两门版的跑车，它就是初代 Roadster。

2011 年，初代 Roadster 停产，直至几年后，特斯拉宣布将推出新一代 Roadster。初代 Roadster 发布时提供了橘色、金属蓝、绿色、金属黑、亚光黑、电光蓝、金属黄、极地白、金属银、金属红等多种颜色。而至于新款 Roadster，特斯拉此前只是发布了红色和灰色的原型车。