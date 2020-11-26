特斯拉在欧洲大幅涨价，下一批 Model S 在德国贵了 4 万元

11 月 26 日，来自欧洲多国的许多车主报告说，特斯拉大幅上调了其在欧洲所有车型的售价。

其中，Model 3 的价格涨幅较小，在 500 至 1000 欧元（约合 600 到 1200 美元）之间。在意大利，Model 3 的所有三个版本价格都上涨了 1000 欧元。而在德国，这些车型价格只上涨了 500 欧元。

德国的价格上涨在某种程度上可被中国制造 Model 3 补贴增加所抵消。之前，车主可以获得 2000 欧元 (约合 2400 美元)的补贴，现在补贴被提高到 3000 欧元 (约合 3600 美元)。

但 Model S 和 Model X 的价格涨幅要大得多。尽管不同的市场涨价幅度略有差异，但这两款车的升级版价格大致上都提高了 5000 欧元 (约合 6000 美元 / 4 万元人民币)。

在德国，Model S 现在的含税起售价约为 82000 欧元，相当于 98000 美元。Model S 目前在德国的售价比在美国高出约 3 万美元，因为前者在价格中包括税款，但德国的税收将在 2021 年降至 19%，但车辆售价反而提高了。

奥地利的消费者也报告说，Model S 和 Model X 的售价都上涨了 5000 欧元，从 78990 欧元（约合 94116 美元）跃升至 83990 欧元（约合 10 万美元）。与此同时，法国和比利时也出现了类似的涨价。

需要澄清的是，在欧洲涨价的是特斯拉计划生产的下一批 Model S 和 Model X，它们要到 2021 年 3 月才会交付。在美国，这些车型的价格依然保持在历史最低水平，但特斯拉的新订单需要提前 3 至 5 周下单。

目前还不清楚特斯拉为什么会上调其在欧洲销售所有车型的价格。但车主们猜测，这可能意味着 Model S 和 Model X 将迎来重大升级。