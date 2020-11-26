马斯克：特斯拉的长期目标是降低电池组成本至 50-55 美元 / kWh

11 月 26 日消息，据国外媒体报道，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）表示，特斯拉的长期目标是将电池组的成本降至 50-55 美元 / kWh。

据悉，马斯克参加了欧洲电池会议。在会上，他讨论了特斯拉未来的电池生产目标。他认为，除了降低成本之外，特斯拉已经实现了所有主要的电池生产目标，比如快速充电和高循环寿命。

特斯拉已经能够生产具有长续航里程、快速充电的汽车。但是，为了让这些汽车越来越便宜，该公司必须继续降低电池生产成本。

马斯克强调，电池发展的根本障碍是成本。降低电池的生产成本将是电动汽车的定价与内燃机汽车的定价相同甚至更低的关键。

为了将电池组成本降至 50-55 美元 / kWh，需要在电池设计以及制造电池的工厂的设计上做出很多改进。

此前，在 9 月 22 日举办的电池日”活动上，特斯拉发布了全新的 4680 电池，这款电池的功率输出提升了 6 倍，续航里程提升了 16%，每千瓦时的成本下降了 14%。

据悉，这款电池最大特点是取消了极耳设计，这种设计将提高制造效率，从而降低每千瓦时的成本。

在过去十多年里，电池的成本一直在迅速下降。2010 年，电池组的成本约为每千瓦时 1000 美元。到 2019 年底，除特斯拉外，市场平均成本约为每千瓦时 156 美元。

虽然特斯拉对其电池组的实际成本保密，但马斯克之前透露，该公司预计到 2018 年底每千瓦时的成本将低于 100 美元。

特斯拉希望进一步降低电池组成本，该公司已承诺使用自己的流程来提取原材料和回收材料，实现规模化，并将每千瓦时的成本降低 56%。