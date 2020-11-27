何小鹏发全员信：苹果、华为也逐步加入跨界造车行列，不要只关注小鹏汽车股价短期起落

IT之家11月27日消息 今日，小鹏汽车董事长兼 CEO 何小鹏发布全员邮件表示，不要只盯着股价的短期起落。短期的经营效果会使股价急剧上扬，同样地，也有可能导致急剧下跌。只有关注长线的收益，才能获得个人和企业的真正成长。

何小鹏指出，最近很多的消息都利好于新能源汽车产业的发展。借此，整个行业都受到了资本的青睐，国内几家头部的新造车企业从市场反馈和现金流储来看都很健康，传统汽车行业也在持续加大在新能源领域的投入。

IT之家了解到，何小鹏提到，同时包括苹果、华为在内的科技公司也逐步加入跨界造车的行列，他们已经开始在智能汽车的新战场出击。

以下为何小鹏全员邮件全文：

同学们好：

距离 9 月底的年度全员沟通会已经过去快两个月，借此信，我将最近的一些思考在这里跟大家分享。

乘势而上，把握大环境的利好因素

最近很多的消息都利好于新能源汽车产业的发展，包括国家发布未来 15 年新能源战略规划，美国对新能源产业加大支持的预期等等。借此，整个行业都受到了资本的青睐，国内几家头部的新造车企业从市场反馈和现金流储来看都很健康，传统汽车行业也在持续加大在新能源领域的投入。同时包括苹果、华为在内的科技公司也逐步加入跨界造车的行列，他们已经开始在智能汽车的新战场出击。这些变化，都将对智能汽车的未来变局产生重要的影响。

在 XPILOT 3.0 的持续投入研发过程中，我们深刻地感受到技术革新正在不断加速和加强，整个行业都在飞速地前进。在对电池的研发过程中，我们也发现近在未来数年，电池的成本将会不断下降，同时能量密度和安全性都将越来越高，这意味着我们整车 BOM 成本将持续下降，竞争力也会更强，这些无疑会使智能电动汽车在与传统汽车的竞争中占有更主动的位置。

今天，我们可以说暂时在中国新造车的三强体系中占有一席之地，这些都是因为我们一直以来的选择和坚持。逆水行舟，不进则退。大环境持续发生着新的变化，对我们来说是机会与挑战并存，我们要持续保持正确方向和高效执行，要在任何时候都比其他人跑得更快，我们才能保持当前的位置并谋求更多的突破。

只有放眼长线，才有巨大的复利增长

我希望同学们都要重点关注自己的事业，不要只盯着股价的短期起落。短期的经营效果会使股价急剧上扬，同样地，也有可能导致急剧下跌。只有关注长线的收益，才能获得个人和企业的真正成长。（同时也提醒所有的同学，大家买卖股票要符合上市公司窗口期和防内幕交易的要求。

我们要清晰地认识到，今天我们站在一个不错的位置，只代表我们的确有机会在未来做得更强。小鹏汽车仍然是一家处于 1-10 阶段的创业公司，我们仍然需要保持创业 6 年以来一贯的奋斗精神。

一般来说，创业公司有比较好的现金 + 股票的薪酬组合结构，有更大的可能性和想象力，但是其福利相比某些传统企业不会特别好，也不是一个适合朝九晚五的地方。创业公司时刻要求有更强的加速度，必须保持比行业增长速度高一倍甚至数倍的优势，才算真正具有加速度，才可以在行业中站稳脚跟。

创业公司还意味着要时刻提防很多挑战，我们要持续准备好正面迎接挑战而不是躺在成绩簿上吃红利。我们要在技术、人才、品牌、渠道、服务、品质体系上重点投资，更要尊重合作伙伴、友商，要继续真诚地对待客户和潜客，要更加努力才能把握更多机会。

在激进的快跑中保持平衡

快速地奔跑，甚至越来越快地奔跑，将是将来一段时间内小鹏汽车的常态。我希望所有的同学都要意识到：我们要在激进的快跑中保持平衡，而不是在稳健的基础上寻找加速的机会。

截至目前，我们的端到端员工总人数已突破 5000，我们在全国 50 多个城市持续布局了线下门店，这个增长速度的绝对值很大，意味着我们受关注的程度相比以往任何时候都更高，在前进中的受到的挑战将会被放大。我们要时刻保持清醒，对 “什么事情的优先级更高”，“这个阶段的重点是什么”，保持清晰的认知。

今年，我们要求各部门在 11-12 月就要完成对 2021 年的目标分解。为了在明年完成这些目标，我们首先要有高素质的人才储备。从整体上看，明年要增加 4000 + 人，其中相当比例会是优秀的应届毕业生。而且我们会持续的提高高潜力的优秀毕业生的占比。为此我们启动了 “智造 1000”项目，要以优秀的毕业生为核心，建立更强大的组织体系，研发部门要接纳更多优秀的硕士博士毕业生。

新鲜的血液给我们带来的不仅仅是人数的增加，更是新鲜的理念和创新能力的注入。所有的主管都需要重视有潜力的应届生，对他们要有更多的耐心，要肯花时间培养有潜力的毕业生。年轻的高潜人才有很好的学习能力和适应能力，通常经过 6-9 个月的培养，就会展现出非常快的成长速度。

除了应届生的加入，我们也将持续通过社招渠道引入高段位人才。高速发展的企业需要高速成长的人才，他们将产生很巨大的助推力，最终受益的一定是整个团队、整个公司。

最近大家也能感觉到，我们在不断扩大业务体系和组织，比如在国际化的探索和发展飞行汽车这类新型交通工具的业务，这些都是小鹏汽车的战略布局。为了我们的愿景 “引领未来出行方式”，我们需要从现在开始进行大量超前的战略布局，最近我们的中高年级同学经过了非常多的思考和讨论，我们都在围绕小鹏汽车的核心战略逻辑共同努力，我们全体同学也要投身其中，一起奔跑起来。加电！