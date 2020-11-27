外媒制作华为 P50 Pro 概念类渲染图，四曲面屏加液体相机

IT之家11月27日消息 知名爆料者 @Teme 本周放出了一份由外媒 LetsgoDigital 通过华为早期专利绘制的华为 P50 Pro 渲染图，表示该机将采用四曲面屏和水滴状的后置不规则镜头模组，而该爆料者今日称其有可能采用传闻已久的液体镜头，但他无法肯定。

IT之家曾报道，韩媒 The Elec 援引知情人士消息称，华为正计划在明年上半年的某个时候推出其战略智能手机品牌 P 系列的 2021 款，而目前目前华为 P50 系列的 OLED 面板正由三星显示和 LG 显示准备供货。

▲ 图源 LetsgoDigital，下同

除上图外，网友 @galvestz 还制作了一份上色的渲染图。

▲ 图源 twitter：@galvestz，下同

华为曾在 2018 年 11 月公开了一份透镜技术专利，该专利显示，华为可能正在研发一款全新的液体摄像头，从而进一步提升相机拍摄能力。也正因如此，每年与石墨烯电池爆料并列最多的一项便是这项液体镜头技术，但华为方面从未公开表态。

该专利原理并不难，是在传统的两块镜头之间，加入一个液体固定透镜组，如下图的中间部分，这样就只需改变液体两侧的电压，便可实现焦距的变化，使成像更清晰，失真率更低，可以大幅度减少因后期合成而导致色彩失衡问题。此外，液体摄像头的出现，还可以改变目前摄像头凸出的情况。

后来，华为在 2019 年 12 月 25 日申请了一个名为 “驱动液态镜头的马达组件、摄像头模组和电子设备”的专利，该专利也已于 2020 年 4 月 7 日公布。

值得一提的是，液体镜头并不是新鲜事物，此前它已经运用在天文望远镜、医疗内窥镜等高端专业领域。

除华为外，还有多家手机厂商例如 OPPO 等也曾申请 “液态镜头”类专利。甚至早在 2005 年就有一家名为 Varioptic 的企业展示过世界第一液体变焦镜头相机手机 Cebit。

此外，数码博主 @数码闲聊站 也透露，液态镜头可在明年实现商用量产，主要应用在长焦镜头方面。

此类技术，大多数利用了类似荷叶表明凝聚而成的水滴状的液体材料配合特定的玻璃制造可变化的凸起（透镜）以充当手机镜头镜片，而开发者只需要通过改变输入端的点压即可实现不同倍率的变焦和取景，兼具了节省空间和低成本等优点，甚至可以实现一个镜头取代目前主摄+超广角+变焦三摄的结构，同时有利于增强变焦性能和稳定性。