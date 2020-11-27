DxOMark 评测华为 P40 Pro 屏幕：85 分小超 iPhone 11 Pro Max

IT之家11月27日消息 DxOMark 本周放出了华为 P40 Pro 的屏幕评测结果，最终得分 85 分位列屏幕总榜第五。DxOMark 对其评价是 “一流的运动控制”。

华为 P40 Pro 于今年 3 月下旬面世，在定位介于华为 P40 和 P40 Pro + 之间，搭载海思麒麟 990 5G 芯片组、8GB 内存以及 128、256 或 512 GB 的存储空间，运行 EMUI 10.1（基于 Android 10 操作系统），防尘防水等级达到 IP68。

IT之家了解到，该机采用了一块 158.2 x 72.6 x 9 毫米（6.23 x 2.86 x 0.35 英寸）的 6.58 英寸 OLED 屏，屏占比约 91.6%，分辨率为 1200 x 2640 像素（大约 441 ppi），支持 90Hz 刷新率。

DXO 表示：“华为 P40 Pro 在我们的屏幕测试中取得 85 分，在屏幕排行榜中排名靠前，其成绩比去年推出的苹果 iPhone 11 Pro Max 略高”。

DXO 指出了该机屏幕的几个不足之处，例如 “屏幕显示效果太暗，看起来不舒服”、“在启用蓝光滤镜的情况下，它的表现仅比苹果 iPhone 12 Pro 稍好一点”、“在户外，P40 Pro屏幕亮度严重不足”、“阳光下，P40 Pro图像中的较暗部分的细节几乎难以辨识”。

DXO 表示，其静止图像的色彩表现大致不错。但是，它真正脱颖而出的原因在于运动测试中的表现极佳。该手机可以将运动模糊控制得非常好，也可以瞬时播放视频。不过，它在触控方面的表现有些勉强。

DXO 结论

虽然华为 P40 Pro 可以很好地控制运动，总体色彩也还算可以接受，但是这些优点可能不足以弥补该手机在混叠伪像、触控准确度和顺畅度方面的问题，尤其是该手机的亮度设置比一般默认亮度要暗。屏幕亮度不足影响了室内和户外的屏幕易读性，并严重影响了该手机的视频得分。