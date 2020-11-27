网友质疑 DXOMARK 测试机 OPPO Find X2 Pro 贴膜且烧屏， DXO 回应：设备照片为新机，测试时均除去保护膜

IT之家11月27日消息 近期，DXOMARK公布了OPPO Find X2 Pro屏幕评测结果，最终得分76，排名榜单第八。前面机型是三星Note20 Ultra、一加 8 Pro、苹果 iPhone 12 Pro、三星 S20 Ultra、华为P40 Pro、苹果 iPhone 11 Pro Max、TCL 10 Pro。

有网友提出质疑，DXOMARK在报告中出现了不少错别字表述，并且质疑OPPO Find X2 Pro屏幕测试未揭开屏幕保护膜。

IT之家获悉，DXOMARK报告称，OPPO的均匀度表现也不好。在亮度均匀度方面，除了有些烧屏的问题外，当达到低灰度时，斜率下降得太快，显示屏出现梯度现象 — 屏幕中央较亮，四周较暗。如裁剪图所示，明显的梯度线从左边角落的凹口散发出来。以某个角度观看时，Find X2 Pro 的亮度损失并不均匀，拉低了Find X2 Pro在此类别的得分。

DXOMARK中文回应称，文中的所有设备照片均为新机，但是在DXOMARK实验室测试和感知测试时，所有设备均除去了保护膜。

DXOMARK中文进一步回应，OPPO Find X2 Pro是DXOMARK从法国市场上买来的全新设备。

OPPO Find X2 Pro是一款使用OLED屏幕的设备，而OLED屏幕的缺点是只要长时间显示某个静止画面，就有可能出现烧屏问题。

针对OPPO Find X2 Pro的烧屏问题，DXOMARK团队在自动化的工作台上对所有的设备进行了2天以上的客观测试，始终可见屏幕顶部显现的梯度线。

此外，由于所有的OLED设备都经历了相同的测试过程，我们确实在其他OLED设备上看到了其他烧屏的问题，但都没有OPPO 设备那么强烈。

数码博主@自信的眉毛 对此评价，同样规格的屏幕，能测出八十多和七十多两个分数，这百分之十几的差距是脑补出来的？