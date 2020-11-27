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DxOMark 公布一加 Nord 相机分数

2020/11/27 8:46:03 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家11月27日消息 DxOMark 现已公布一加海外的首款中端机型一加 Nord 摄像头评测结果。该机总得分 108 分，照片、变焦和视频得分分别为 117、47、92 分。目前 DXO 评分 109 分的有苹果 iPhone 11 和华为 P20 Pro，106 分的有 iPhone XS Max。

DXO 方面表示，一加 Nord 在曝光、色彩、自动对焦和纹理方面的成绩都很好，不过，在散景和夜景项目的得分较不理想。

此外，由于该机缺乏长焦镜头，且超广角镜头的性能也有待改进，DXO 给了一个相当低的变焦分数。视频方面，DXO 称其防抖效果佳但自动对焦功能差，因此落后于一加 8 Pro。

IT之家了解到，该机搭载了一颗 1/2.0 寸、4800 万像素索尼 IMX586 传感器主摄像头，拥有 26 毫米等效焦距、f / 1.75 光圈镜头，光学图像防抖功能；而超广角镜头则是一颗 800 万像素的镜头，拥有 16 毫米等效焦距、f / 2.3 光圈镜头；景深镜头是一颗 500 万像素传感器，拥有 f / 2.4 光圈；虽然该机拥有一颗 200 万像素的微距镜头，但 DxOMark 是不测试该项目的。

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关键词：DxOMark相机一加

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