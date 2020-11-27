DxOMark 公布一加 Nord 相机分数

IT之家11月27日消息 DxOMark 现已公布一加海外的首款中端机型一加 Nord 摄像头评测结果。该机总得分 108 分，照片、变焦和视频得分分别为 117、47、92 分。目前 DXO 评分 109 分的有苹果 iPhone 11 和华为 P20 Pro，106 分的有 iPhone XS Max。

DXO 方面表示，一加 Nord 在曝光、色彩、自动对焦和纹理方面的成绩都很好，不过，在散景和夜景项目的得分较不理想。

此外，由于该机缺乏长焦镜头，且超广角镜头的性能也有待改进，DXO 给了一个相当低的变焦分数。视频方面，DXO 称其防抖效果佳但自动对焦功能差，因此落后于一加 8 Pro。

IT之家了解到，该机搭载了一颗 1/2.0 寸、4800 万像素索尼 IMX586 传感器主摄像头，拥有 26 毫米等效焦距、f / 1.75 光圈镜头，光学图像防抖功能；而超广角镜头则是一颗 800 万像素的镜头，拥有 16 毫米等效焦距、f / 2.3 光圈镜头；景深镜头是一颗 500 万像素传感器，拥有 f / 2.4 光圈；虽然该机拥有一颗 200 万像素的微距镜头，但 DxOMark 是不测试该项目的。