Win10 网格和列表布局新设计曝光：更新为圆角和现代 Fluent 外观

IT之家 11 月 28 日消息 Windows 10 的外观和 2015 年时差不多，但作为 WinUI 项目的一部分，微软希望能让圆角回归，并提供真正的 Fluent Design。

有传言称，Windows 10 操作中心、开始菜单、甚至任务栏都将在 2021 年底前进行 UI 调整。

不过，Windows 10 UI 升级要到明年年底才会到来，但好消息是，WinUI 与 Windows 10 是分开维护和更新的。这意味着微软应该能够为 Windows 应用带来新的 Fluent UI 控件和圆角，而无需等待下一次功能更新。

WinUI 更新将刷新所有主要的桌面元素，包括应用布局和导航体验。微软现在希望将 Windows 10 应用中的列表和网格视图更新为圆角和现代 Fluent 外观。

当将鼠标悬停在列表和网格视图中的项目上时，新的圆角和重点色效果会很明显，体验将与新的 Xbox 仪表板 UI 类似。

“WinUI 中的许多控件都有圆角，列表和网格视图应该遵循这一趋势，并接受现代的 Fluent 外观，”微软的项目经理 Ana Wishnoff 在一份新提案中指出，该提案正在等待批准。

网格视图 (GridView)

该提案还建议增加一个新的 “已确定的标记”，在选择一个项目时可以看到。此外，项目将有一个白色的内边框，以使外边框更加明显和区分。

请注意，拟议的用户界面仍在考虑之中，微软期待着开发者社区的反馈。

IT之家了解到，WinUI 3 的目标是在任何地方都能使用 (Win32、UWP 等)，所以新提出的设计只有在开发者感兴趣的情况下才会到达所有应用中。