疯抢却一机难求：美国人黑五排队购买 PS5 和新 Xbox

11 月 28 日，索尼和微软发布的最新款游戏机成了今年 “黑色星期五”最热销的商品，许多购物者排队前往实体店或蜂拥至零售商网站抢购，但却一机难求。

全球规模最大的游戏和娱乐软件零售业巨头 GameStop 是为数不多参加实体店促销的零售商之一，在其位于美国各地的门店之外，大量购物者早在周四就开始排队等候购买新款游戏机，有些人甚至搭起了帐篷。

泰尔西咨询集团高级董事总经理兼研究部助理总监约瑟夫 · 费尔德曼 (Joseph Feldman)表示：“总有一种或几种商品是人们不容易买到的，今年最热门的产品就是微软 Xbox 和索尼 PlayStation 5 游戏机。我不断听到人们要求购买这两种新商品，特别是在百思买和 GameStop，但却一机难求。”

在经历了近一年的经济停摆和零售低迷之后，零售商们希望被压抑的需求能够重振这个行业，而像新款游戏机这样的热销产品正是零售商所急需的。因此，尽管存在健康风险，但畅销商品依然会吸引购物者前往实体店或在线浏览，进而促使他们购买其他礼物。

GameStop 股价黑五当天在纽约股市一度飙升 13%，至 2019 年 1 月以来的最高盘中水平。只在网上销售新游戏机的百思买，股价截至上午 10 点 28 分下跌了 0.9%。尽管如此，百思买今年的股价仍跑赢了大盘，因为其受益于疫情期间远程工作和在家上学的趋势。今年迄今，该公司股价已经上涨了约 29%。

为了限制人潮，百思买选择只在其网站上发售最新款游戏机，零售业分析师尼尔 · 桑德斯 (Neil Saunders)称这个决定是 “一次失误”，因为市场对这些产品的需求不断飙升。他说：“百思买本可以利用这个机会来做些有创意的事情，来满足用户需求。”

贝尔德股票研究公司发布的报告显示，本周谷歌上游戏产品的搜索量再次上升。在新的资料片《暗影国度》发布后，人们对《魔兽世界》的兴趣上升了 96%，而《FIFA Ultimate Team》本周上升了 43%。“游戏耳机”一词在互联网上的搜索量也出现了持续增长，每周增幅达 24%。

由于所有人都对游戏感兴趣，新游戏机无论在哪里发售都肯定会吸引大批消费者。但有个可靠的方法可以让你不用排队就能拿到它们，即购买转售商品。新款游戏机的零售价约为 400 至 500 美元，而在 eBay 上的转售价超过 1000 美元。