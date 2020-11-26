新专利揭露索尼新款 VR/AR 设备：包含 LED 及多个传感器

IT之家11月26日消息 据外媒 LETSGODIGITAL 消息，索尼申请的新型头戴显示设备专利于 11 月 24 日获得批准。新专利有两款设备，一个采用头戴外观，另一个采取了眼镜形态。该设备相比此前的第一代 PS VR 有着诸多改进：首先体积更小，其次包含了多种传感器，能够告诉使用者是否正确佩戴；还包含了顶部 LED 灯，功能未知。

专利说明：传感器可以发送信号，检测设备是否佩戴正确，以此来提醒使用者。传感器包含压力传感器、运动传感器、加速度传感器和拉伸传感器。该设备也搭载摄像机，通过面部识别来确定与眼睛之间的距离，用于判断头戴显示器是否倾斜，或者距离太近 / 太远。

由于该专利属于外观专利，而不是发明专利，因此无法获得详细的信息。LETSGODIGITAL预测新款 VR 设备可能搭载触觉反馈功能，这也是 PS5 控制器的新功能。

据IT之家了解，索尼的 PS5 于今年 11 月 12 月发售，但是其 VR 设备没有随之更新，依旧兼容使用 PS4 的第一代 PS VR 头戴显示器。此前IT之家报道：关于索尼 PS VR2，你想知道的都在这里，总结了关于新款 PS VR2 的消息。

▲网传 PS VR2 渲染图