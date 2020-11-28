《王者荣耀》AI“绝悟”进化：达到人类顶尖水平，最强 20 关今日开放

IT之家 11 月 28 日消息 根据《王者荣耀》官方的消息，AI“绝悟”再次进化，成为 “绝悟完全体”，从以前只精通 40 个英雄，升级到了 100 + 英雄全覆盖，还学会了在 BP 环节（禁选英雄）派出最优英雄组合策略。

官方表示，AI“绝悟”的实力比之前得到了大幅度提升，已经达到人类顶尖水平。最强的 20 关将于 11 月 28 日开放，接受 5v5 组队挑战。

《王者荣耀》官方表示，技术团队只用了一年时间，就让 AI 掌握了所有英雄和技能。具体的做法是技术团队采用了一种让 AI 从易到难的渐进式学习方法——AI 就像一个篮球运动员一样，需要先把运球、投篮等基本功学透，再加入到球队中和不同队员一起训练，最后通过一场一场的比赛，在随机匹配的实战中掌握所有战术和打法。最终让 AI“绝悟”集百家之所长，掌握所有英雄和技能。

IT之家了解到，在 BP 环节中，当玩家在选择英雄的时候，AI 就会从过去训练的数据中，判断对方接下来可能会选择的阵容方向，并根据阵容之间的胜率来选择自己的英雄和阵容。经过训练后，在面对各位置胜率最高的英雄阵容时，AI能达到近70%胜率；在对阵各位置随便选的英雄阵容时，AI胜率更接近90%。