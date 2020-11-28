飞傲 BTA30 HiFi 蓝牙收发器即将发售：支持光纤同轴 USB 蓝牙输入

IT之家11月28日消息 国内 HiFi 厂商飞傲将于 11 月 30 日上午 10:00 发售此前已经亮相的 HiFi 蓝牙收发器 BTA30，目前公开零售价￥598 元。该设备有着三种典型使用场景，能够整合家庭中的各种数字音频协议，作为中转站输出至播放设备，解决了电视、机顶盒、PS5、Switch、电脑等设备如何连接 HiFi 音箱、蓝牙耳机的大问题；同时也能够方便地利用手机蓝牙，连接家里传统的有源音箱。

飞傲 BTA30 硬件：

BTA30 的蓝牙收发方案采用了常见的高通 CSR8675 芯片，支持蓝牙 5.0，支持 LDAC/APT-X HD 两种高清蓝牙音频协议。除此之外，BTA30 蓝牙输入以及输出均可以使用这两种协议，这在以往采用 CSR8675 芯片的设备上并不多见。

音频解码方面，飞傲 BTA30 采用了 AK4490 DAC（目前并不清楚是 EQ 还是 EN 版本，不过规格相同），也是市面上常见的主流芯片，此前曾用于飞傲自家的 X5 III 播放器上。

据IT之家了解，BTA30 音频 I/V 运放为美国德州仪器生产的 OPA1662，具有 3.3nV 的低噪声和 22MHz 的高带宽。

使用场景一：BT RX 蓝牙接收模式

流程：蓝牙输出设备→CSR8675 芯片→AK4490 DAC +OPA1662 通过Line Out 输出到音箱、耳放；或者通过数字信号发射芯片，通过光纤、同轴输出到独立 DAC 或带数字输入的音箱。

使用场景二：BT TX 蓝牙发射模式

流程：台式 CD 机、游戏主机、电视或机顶盒的光纤 / 同轴接口，电脑USB接口→数字接收芯片→CSR8675 蓝牙芯片→蓝牙音箱、蓝牙耳机。

使用场景三：DAC 模式

流程：台式 CD 机、游戏主机、电视或机顶盒的光纤 / 同轴接口，电脑USB接口→数字接收芯片→光纤或同轴输出；或者通过 AK4490 DAC+OPA1662 解码为模拟音频，通过 RCA Line Out 接口输出到有源音箱、功放等。

需要注意的是，BTA30 仅有一个 COAX 同轴数字接口，只能用于输入或者输出；而光纤接口有两个，分别用作输入和输出。

IT之家了解到，BTA30 前面板有两个开关控制开机或者播放，一个拨杆选择三种模式，还有一个音量调节旋钮。除此之外，该设备还有手机 APP，实现选择蓝牙编码格式、切换 DAC 输入源、蓝牙音量控制、切换 DAC 四种滤波器等各种功能。根据海报，飞傲 BTA30 将于 11 月 30 日发售，零售价￥598 元。