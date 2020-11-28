三星专利显示，Galaxy Z Fold3 可能搭载滑动式键盘，Z 字形折叠

IT之家11月28日消息 据外媒 LetsGoDigital 报道，三星 2018 年申请的一份设计专利得到公开，该专利中的手机采用 Z 字形折叠结构，特点为屏幕下方有着滑动式键盘；但键盘按键仍为触摸键，不是机械结构。

▲LetsGoDigital 制作的渲染图

根据外媒制作的渲染图可以看出，三星新款折叠屏手机估计名称为 Galaxy Z Fold3，采用三段式折叠，屏幕展开后可以获得类似平板电脑的使用体验。即使是完全折叠形态，屏幕的可用面积也足够大，与目前的手机类似。由于采用向内、向外两种折叠方式，对柔性屏幕以及铰链的质量要求会更高。虽然三星有着 UTG 超薄玻璃技术，但是向内折叠的部分屏幕刮擦的风险也会更大。

据IT之家了解，三星此前已经在 Galaxy Z Fold 2 应用隐藏铰链技术，通过真空清扫系统，能够在实际使用中保持一致的阻尼以及可靠性。

▲市售 Galaxy Z Fold2 5G 的隐藏式铰链

得益于三段式折叠结构以及可滑出键盘，三星此款机型能够实现舒适的双手打字方式，而不需要任何额外配件。这样可以不用出门携带更多的设备用于轻度办公。外媒 LetsGoDigital 表示，该键盘应该有着某种锁定机制，能够防止携带手机时键盘自动滑出。

IT之家了解到，此前三星已经推出几款折叠手机，如 Galaxy Z Flip（售价￥7999 起）和 Galaxy Z Fold2 5G（售价￥16999 元），都是采用单铰链向内折叠结构，以及三星研发的超薄柔性玻璃。但是采用双铰链设计的手机至今没有量产，仅有小米官方曝光过的工程机。

▲LetsGoDigital 制作的小米工程机渲染图