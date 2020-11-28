三星 Galaxy A32 5G 曝光：将成为其最便宜的 5G 手机

IT之家11月28日消息 据外媒 XDA-developers11 月 27 日消息，某手机壳制造商近期泄露了一组图片，曝光了三星将于 2021 年发布的手机 Galaxy A32 5G。该款手机与三星上月在国外发布的 Galaxy A42 5G 类似，但配置更低。

根据泄露出的图片可以看出，手机将采用水滴全面屏，后置三个摄像头以及两个闪光灯，采用侧面指纹识别模块。

由渲染图可以看出，此款手机有着 Type-C 充电口以及 3.5mm 耳机接口。

根据外媒消息，三星 A32 5G 手机将采用 4800 万像素主摄像头，此外还有 200 万像素的景深摄像头。手机电池容量高达 5000mAh，但是其它关于处理器、存储的信息并没有透露。

IT之家了解到，三星上月在国外发布了 Galaxy A 系列新机：Galaxy A42 5G，其外观与泄露出的 A32 5G 类似，只不过后置摄像头为四摄。

Galaxy A42 5G 搭载骁龙 750G 处理器，支持双模 5G FDD/TDD，内存为 8G，ROM 128GB，并且可以扩展 MicroSD 卡。主摄为 4800 万像素 f/1.8，并有超广角镜头、景深镜头以及近摄微距镜头。A42 5G 手机电池容量为 5000mAh，支持 15W 快充。除此之外，该手机有着 Samsung Knox 安全系统，搭载硬件 + 软件安全防护措施。

作为三星目前最便宜的 5G 手机，Galaxy A42 5G 的零售价为￡349 英镑（约合人民币￥3052 元）。2021 年即将发售的 Galaxy A32 5G 因为其配置更低，价格也将更低，将成为三星最便宜的 5G 手机。